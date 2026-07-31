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Италия
31 июля 2026, 10:04 |
1189
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Ушел из жизни легендарный защитник Франко Барези

Сердце Франко Барези перестало биться на 66 году жизни

31 июля 2026, 10:04 |
1189
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Ушел из жизни легендарный защитник Франко Барези
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Барези
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Преждевременно ушел из жизни легенда итальянского футбола Франко Барези – легенде Милана и сборной Италии было всего 66 лет.Об этом сообщила пресс-служба итальянского Милана.

«Вся история «Милана» унывает в связи со смертью Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся частью ДНК клуба, равно как и его легендарная футболка с номером 6. Соболезнования, которые Милан выражает семье Франко Барези в это тяжелое время, разделяют все «россонеро», для которых эта потеря стала личной», – говорится в сообщении.

Барези был питомцем «Милана» и провел в составе «россонери» 19 сезонов. Вместе с клубом он шесть раз становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1989 и 1990, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 1993/94.

В составе сборной Италии Барези провел 81 матч. В 1982 году он стал чемпионом мира, а затем завоевал серебряные медали чемпионата мира 1994 года и бронзу мирового первенства 1990 года.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Милан
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Комментарии 1
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Важко в це повірити... Згадуються його виступи за Мілан, за збірну Італії. Це була надійна опора для команди, для збірної, яка віддавала всі сили для перемоги на полі. Спочивай з миром, ЛЕГЕНДО...  
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