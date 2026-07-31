Ушел из жизни легендарный защитник Франко Барези

Преждевременно ушел из жизни легенда итальянского футбола Франко Барези – легенде Милана и сборной Италии было всего 66 лет.Об этом сообщила пресс-служба итальянского Милана.

«Вся история «Милана» унывает в связи со смертью Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся частью ДНК клуба, равно как и его легендарная футболка с номером 6. Соболезнования, которые Милан выражает семье Франко Барези в это тяжелое время, разделяют все «россонеро», для которых эта потеря стала личной», – говорится в сообщении.

Барези был питомцем «Милана» и провел в составе «россонери» 19 сезонов. Вместе с клубом он шесть раз становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1989 и 1990, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 1993/94.

В составе сборной Италии Барези провел 81 матч. В 1982 году он стал чемпионом мира, а затем завоевал серебряные медали чемпионата мира 1994 года и бронзу мирового первенства 1990 года.