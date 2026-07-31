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31 июля 2026, 21:30 |
467
0

Журналист: «В ФИФА назревает мятеж против Инфантино, он – ходячий труп»

Сближение с Трампом погубило чиновника

31 июля 2026, 21:30 |
467
0
Журналист: «В ФИФА назревает мятеж против Инфантино, он – ходячий труп»
Getty Images/Global Images Ukraine. Инфантино и Трамп
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В руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) назревает настоящий переворот против действующего президента организации Джанни Инфантино.

Как сообщает журналист Ромен Молина, последние скандальные решения функционера сделали его токсичной фигурой в мировом футболе. Окружение дистанцируется от чиновника, а генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем возглавляет подготовку мятежа с целью сместить швейцарца с поста.

«Инфантино утратил поддержку большинства других функционеров ФИФА. Его безоговорочная политическая ориентация на Дональда Трампа в сочетании со стилем управления, при котором он решает всё, ни перед кем не отчитываясь, – вот что приведёт к его краху, о чём говорили уже некоторое время.

Инфантино – ходячий труп. Провокационные заявления операционного директора ФИФА Кевина Ламура были обусловлены тем, что он знает: генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём дистанцировался от Инфантино и готовит переворот.

[Очень] близкое окружение Инфантино предупреждало его ещё несколько месяцев назад, указывая также на тесные связи между Графстрёмом и [директором департамента африканских ассоциаций ФИФА] Желсоном Фернандешем, и на то, что они «ждут подходящего момента, чтобы подорвать его позиции».

«Параноя достигла апогея, как и политические интриги: Инфантино утратил контроль над ФИФА и вскоре лишится своего поста», – написал Молина в своём аккаунте в X.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Следующие выборы президента организации должны состояться в марте 2027 года.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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