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  4. Эдди ХАУ: «Я всегда ставил интересы Ньюкасла выше своих собственных»
Англия
01 августа 2026, 20:45 | Обновлено 01 августа 2026, 20:46
26
0

Эдди ХАУ: «Я всегда ставил интересы Ньюкасла выше своих собственных»

Английский коуч объяснил свое решение уйти в отставку

01 августа 2026, 20:45 | Обновлено 01 августа 2026, 20:46
26
0
Эдди ХАУ: «Я всегда ставил интересы Ньюкасла выше своих собственных»
ФК Ньюкасл. Эдди Хау
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Английский специалист Эдди Хау прокомментировал своё решение покинуть пост главного тренера «Ньюкасла»:

«После периода личных размышлений я решил, что сейчас для меня самое время покинуть пост главного тренера «Ньюкасла». После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу с неутомимой энергией, я считаю, что в интересах как меня самого, так и клуба — отойти от дел, восстановить силы и взять перерыв.

Хотя принять это решение было невероятно трудно, в глубине души я знаю, что оно правильное. В каждом решении, которое я принимал за время работы здесь, я всегда ставил интересы «Ньюкасла» выше своих собственных, и это решение не является исключением. Быть главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» было для меня величайшей честью в жизни. Трудно выразить словами, что этот клуб, город и его болельщики значат и всегда будут значить для меня и моей семьи. С того момента, как я, Джейсон и весь персонал приехали сюда почти полдесятилетия назад, «Ньюкасл» сразу стал для нас домом, а местные жители встретили нас с распростертыми объятиями. Мы с огромной гордостью представляли клуб с первого дня, и этот город всегда будет занимать особое место в наших сердцах.

За время, проведённое здесь, было так много невероятных моментов. От борьбы за выживание в нашем первом сезоне до многочисленных незабываемых вечеров на «Сент-Джеймс Парк» в Лиге чемпионов вскоре после этого. Прогресс был стремительным. Все сплотились, объединились, и мы стали настоящей силой, что увенчалось завоеванием нашего первого внутреннего трофея за 70 лет. Это все воспоминания, которые я буду хранить до конца своей жизни.

Я хотел бы официально выразить свою искреннюю благодарность и признательность Ясиру Аль-Румайяну, Джейми Рубену, Якобо Солису и всем в PIF, Дэвиду Хопкинсону, Россу Уилсону и всей группе владельцев и руководства за то, что они доверились мне и предоставили мне возможность возглавить этот особенный футбольный клуб.

Я по-прежнему чрезвычайно оптимистичен и полон энтузиазма в отношении будущего «Ньюкасла». Клуб находится в надежных руках благодаря прекрасной команде руководителей, и я не сомневаюсь, что вместе с тем, кто придет мне на смену, они и впредь будут добиваться успехов на поле.

Благодарю Джейсона Тиндалла, Грема Джонса, Стивена Перчеса, Саймона Везерстоуна, Дэна Ходжеса, Энди Хау и Джордану Трайбу за их невероятную преданность, поддержку и самоотдачу, а также всем замечательным сотрудникам за кулисами, чей упорный труд и преданность делают этот клуб таким, каким он есть. Особая благодарность всем игрокам, которые представляли клуб за время моего пребывания здесь. Без вас ничего бы не было возможным, и для меня было честью тренировать вас всех.

Наконец, и что самое важное, спасибо нашим невероятным болельщикам. Ваша страсть и преданность вдохновляли меня каждый день. Стоять на бровке «Сент-Джеймс Парк» в качестве вашего главного тренера, имея честь представлять ваш клуб, значило для меня больше, чем вы когда-либо сможете себе представить. Хотя моя карьера главного тренера подошла к концу, привязанность и любовь, которые я всегда буду испытывать к «Ньюкасл Юнайтед», никогда не исчезнут. Спасибо вам за всё. Желаю клубу больших успехов в будущем».

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Эдди Хау
Дмитрий Вус Источник: ФК Ньюкасл
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