Иван ПЕТРЯК: «У этих тренеров ты мог стоять в полуобороте только в туалете»

Бывший вингер «Зари» Иван Петряк вспомнил о совместной работе с Анатолием Чанцевым и Юрием Вернидубом в луганском клубе.

«Чанцев был как Вернидуб, с твердым характером? Да! Вообще, тренеры того поколения – это совсем другие люди! Сейчас вошла в моду эта показуха на камеру: тактика, «проход в третью зону», всё разжевывают. Раньше такого не было. На тебя лишь один взгляд – и всё, ты уже бежишь. Никто не знал, что такое «принимать мяч в полуобороте». Ты только в туалете мог в полуобороте стоять», – пояснил футболист.