Иван ПЕТРЯК: «У этих тренеров ты мог стоять в полуобороте только в туалете»
Футболист сравнил специалистов новой и старой школы
Бывший вингер «Зари» Иван Петряк вспомнил о совместной работе с Анатолием Чанцевым и Юрием Вернидубом в луганском клубе.
«Чанцев был как Вернидуб, с твердым характером? Да! Вообще, тренеры того поколения – это совсем другие люди! Сейчас вошла в моду эта показуха на камеру: тактика, «проход в третью зону», всё разжевывают. Раньше такого не было. На тебя лишь один взгляд – и всё, ты уже бежишь. Никто не знал, что такое «принимать мяч в полуобороте». Ты только в туалете мог в полуобороте стоять», – пояснил футболист.
Петряк играл за «Зарю» с 2011 по 2016, а также с 2016 по 2017 годы. В составе луганской команды он провел в общей сложности 87 матчей и забил 9 голов.
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