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  4. Иван ПЕТРЯК: «У этих тренеров ты мог стоять в полуобороте только в туалете»
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 19:16 |
730
0

Иван ПЕТРЯК: «У этих тренеров ты мог стоять в полуобороте только в туалете»

Футболист сравнил специалистов новой и старой школы

31 июля 2026, 19:16 |
730
0
Иван ПЕТРЯК: «У этих тренеров ты мог стоять в полуобороте только в туалете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк
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Бывший вингер «Зари» Иван Петряк вспомнил о совместной работе с Анатолием Чанцевым и Юрием Вернидубом в луганском клубе.

«Чанцев был как Вернидуб, с твердым характером? Да! Вообще, тренеры того поколения – это совсем другие люди! Сейчас вошла в моду эта показуха на камеру: тактика, «проход в третью зону», всё разжевывают. Раньше такого не было. На тебя лишь один взгляд – и всё, ты уже бежишь. Никто не знал, что такое «принимать мяч в полуобороте». Ты только в туалете мог в полуобороте стоять», – пояснил футболист.

Петряк играл за «Зарю» с 2011 по 2016, а также с 2016 по 2017 годы. В составе луганской команды он провел в общей сложности 87 матчей и забил 9 голов.

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Иван Петряк Юрий Вернидуб Анатолий Чанцев Заря Луганск чемпионат Украины Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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