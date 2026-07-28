Юрий Вернидуб несколько дней не мог прийти в себя

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб провел командное собрание после поражения от минского «Динамо» (2:4) в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

Украинский специалист признался, что результат встречи стал для него серьезным ударом. По словам наставника, ему понадобилось два дня, чтобы прийти в себя после неудачного матча и спокойно проанализировать игру.

«Сейчас мы должны взять себя в руки и спокойно готовиться. Нужно забыть о том, что произошло в первом матче, и поверить, что мы способны пройти дальше в Лиге конференций.

Мы должны пройти как можно дальше в этом турнире. Чтобы достичь нашей цели, каждый должен выполнить свою работу. Я прошу у вас только одного – поверьте в себя, и тогда всё будет хорошо», – сказал украинский специалист.

Ответный матч между «Нефтчи» и минским «Динамо» состоится 30 июля в болгарской Стара-Загоре.