Четыре теннисистки топ-10. Обнародованы заявки сборных на Финал КБДК-2026
В Шэньчжэне за командный трофей будут бороться восемь сборных, в том числе и Украина
31 июля стали известны заявки восьми сборных, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2026.
Финальная часть командного турнира состоится с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне, Китай.
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Сборные, которые сыграют в Финале КБДК-2026: Италия, Китай, Украина, Бельгия, Казахстан, Испания, Чехия, Великобритания.
Сборная Украины будет представлена пятью теннисистками: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
В 1/4 финала КБДК-2026 украинки встретятся с Бельгией. В заявку бельгийской сборной попали Ханне Вандевинкель, Элин Вандромм, Грет Миннен и Магали Кемпен.
В Шэньчжэнь отправятся четыре теннисистки из топ-10 рейтинга WTA (на текущий момент, последнее обновление – 27 июля). Помимо Свитолиной, которая занимает 10-е место, в Китае также сыграют Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2), Каролина Мухова (Чехия, WTA 6) и Линда Носкова (Чехия, WTA 7).
Заявки сборных на финальную часть КБДК-2026
Украина:
- Элина Свитолина (WTA 10)
- Марта Костюк (WTA 11)
- Александра Олейникова (WTA 44)
- Даяна Ястремская (WTA 87)
- Людмила Киченок (WTA 45 в паре)
Бельгия:
- Ханне Вандевинкель (WTA 91)
- Элин Вандромм (WTA 128)
- Грет Миннен (WTA 182)
- Магали Кемпен (WTA 50 в паре)
Италия:
- Жасмин Паолини (WTA 15 / WTA 14 в паре)
- Элизабетта Коччаретто (WTA 71)
- Лючия Бронцетти (WTA 118)
- Сара Эррани (WTA 10 в паре)
- Тайра Грант (WTA 151)
Китай:
- Чжэн Циньвэнь (WTA 123)
- Ван Сиюй (WTA 94)
- Чжан Шуай (WTA 57 / WTA 8 в паре)
- Го Ханьюй (WTA 168 / WTA 9 в паре)
- Цзян Синьюй (WTA 26 в паре)
Казахстан:
- Елена Рыбакина (WTA 2)
- Юлия Путинцева (WTA 81)
- Анна Данилина (WTA 6 в паре)
- Жибек Куламбаева (WTA 115 в паре)
- Соня Жиенбаева (WTA 735)
Испания:
- Джессика Боусас Манейро (WTA 59)
- Кейтлин Кеведо (WTA 103)
- Марина Бассольс Рибера (WTA 130)
- Сара Соррибес Тормо (WTA 214 / WTA 121 в паре)
Чехия:
- Линда Носкова (WTA 7)
- Каролина Мухова (WTA 6)
- Мария Боузкова (WTA 24)
- Катерина Синякова (WTA 1 в паре)
Великобритания:
- Кэти Боултер (WTA 69)
- Харриет Дарт (WTA 143 / WTA 77 в паре)
- Мика Стойсавлевич (WTA 280)
- Джоди Баррейдж (WTA 888)
Сетка и расписание финальной части КБДК-2026
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