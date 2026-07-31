Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четыре теннисистки топ-10. Обнародованы заявки сборных на Финал КБДК-2026
Кубок Билли Джин Кинг
31 июля 2026, 16:29 |
374
3

Четыре теннисистки топ-10. Обнародованы заявки сборных на Финал КБДК-2026

В Шэньчжэне за командный трофей будут бороться восемь сборных, в том числе и Украина

31 июля 2026, 16:29 |
374
3 Comments
Четыре теннисистки топ-10. Обнародованы заявки сборных на Финал КБДК-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

31 июля стали известны заявки восьми сборных, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Финальная часть командного турнира состоится с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне, Китай.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Сборные, которые сыграют в Финале КБДК-2026: Италия, Китай, Украина, Бельгия, Казахстан, Испания, Чехия, Великобритания.

Сборная Украины будет представлена пятью теннисистками: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

В 1/4 финала КБДК-2026 украинки встретятся с Бельгией. В заявку бельгийской сборной попали Ханне Вандевинкель, Элин Вандромм, Грет Миннен и Магали Кемпен.

В Шэньчжэнь отправятся четыре теннисистки из топ-10 рейтинга WTA (на текущий момент, последнее обновление – 27 июля). Помимо Свитолиной, которая занимает 10-е место, в Китае также сыграют Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2), Каролина Мухова (Чехия, WTA 6) и Линда Носкова (Чехия, WTA 7).

Заявки сборных на финальную часть КБДК-2026

Украина:

  • Элина Свитолина (WTA 10)
  • Марта Костюк (WTA 11)
  • Александра Олейникова (WTA 44)
  • Даяна Ястремская (WTA 87)
  • Людмила Киченок (WTA 45 в паре)

Бельгия:

  • Ханне Вандевинкель (WTA 91)
  • Элин Вандромм (WTA 128)
  • Грет Миннен (WTA 182)
  • Магали Кемпен (WTA 50 в паре)

Италия:

  • Жасмин Паолини (WTA 15 / WTA 14 в паре)
  • Элизабетта Коччаретто (WTA 71)
  • Лючия Бронцетти (WTA 118)
  • Сара Эррани (WTA 10 в паре)
  • Тайра Грант (WTA 151)

Китай:

  • Чжэн Циньвэнь (WTA 123)
  • Ван Сиюй (WTA 94)
  • Чжан Шуай (WTA 57 / WTA 8 в паре)
  • Го Ханьюй (WTA 168 / WTA 9 в паре)
  • Цзян Синьюй (WTA 26 в паре)

Казахстан:

  • Елена Рыбакина (WTA 2)
  • Юлия Путинцева (WTA 81)
  • Анна Данилина (WTA 6 в паре)
  • Жибек Куламбаева (WTA 115 в паре)
  • Соня Жиенбаева (WTA 735)

Испания:

  • Джессика Боусас Манейро (WTA 59)
  • Кейтлин Кеведо (WTA 103)
  • Марина Бассольс Рибера (WTA 130)
  • Сара Соррибес Тормо (WTA 214 / WTA 121 в паре)

Чехия:

  • Линда Носкова (WTA 7)
  • Каролина Мухова (WTA 6)
  • Мария Боузкова (WTA 24)
  • Катерина Синякова (WTA 1 в паре)

Великобритания:

  • Кэти Боултер (WTA 69)
  • Харриет Дарт (WTA 143 / WTA 77 в паре)
  • Мика Стойсавлевич (WTA 280)
  • Джоди Баррейдж (WTA 888)

Сетка и расписание финальной части КБДК-2026

По теме:
Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
Новый рекорд. Сборная Украины по теннису ворвалась в топ-3 рейтинга наций
Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Бельгии по теннису женская сборная Италии по теннису женская сборная Китая по теннису женская сборная Казахстана по теннису женская сборная Испании по теннису женская сборная Чехии по теннису женская сборная Великобритании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31 июля 2026, 06:05 0
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца

Черкасская команда на выезде в серии пенальти уступила бельгийскому Генту

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
Баскетбол | 30 июля 2026, 17:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику

Айнарс Багатскис будет работать в португальском гранде

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 27.07-02.08
Теннис | 31.07.2026, 13:08
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 27.07-02.08
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 27.07-02.08
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30.07.2026, 22:41
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
«Это катастрофа». Маркевич высказался о вылете Динамо из Лиги Европы
Футбол | 31.07.2026, 09:57
«Это катастрофа». Маркевич высказался о вылете Динамо из Лиги Европы
«Это катастрофа». Маркевич высказался о вылете Динамо из Лиги Европы
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
По ходу дивлячись на рейтинг ми самі потужні, дай-то Бог...
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 29
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем