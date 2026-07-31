Четыре теннисистки топ-10. Обнародованы заявки сборных на Финал КБДК-2026

31 июля стали известны заявки восьми сборных, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Финальная часть командного турнира состоится с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне, Китай.

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Сборные, которые сыграют в Финале КБДК-2026: Италия, Китай, Украина, Бельгия, Казахстан, Испания, Чехия, Великобритания.

Сборная Украины будет представлена пятью теннисистками: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

В 1/4 финала КБДК-2026 украинки встретятся с Бельгией. В заявку бельгийской сборной попали Ханне Вандевинкель, Элин Вандромм, Грет Миннен и Магали Кемпен.

В Шэньчжэнь отправятся четыре теннисистки из топ-10 рейтинга WTA (на текущий момент, последнее обновление – 27 июля). Помимо Свитолиной, которая занимает 10-е место, в Китае также сыграют Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2), Каролина Мухова (Чехия, WTA 6) и Линда Носкова (Чехия, WTA 7).

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Заявки сборных на финальную часть КБДК-2026

Украина:

Элина Свитолина (WTA 10)

Марта Костюк (WTA 11)

Александра Олейникова (WTA 44)

Даяна Ястремская (WTA 87)

Людмила Киченок (WTA 45 в паре)

Бельгия:

Ханне Вандевинкель (WTA 91)

Элин Вандромм (WTA 128)

Грет Миннен (WTA 182)

Магали Кемпен (WTA 50 в паре)

Италия:

Жасмин Паолини (WTA 15 / WTA 14 в паре)

Элизабетта Коччаретто (WTA 71)

Лючия Бронцетти (WTA 118)

Сара Эррани (WTA 10 в паре)

Тайра Грант (WTA 151)

Китай:

Чжэн Циньвэнь (WTA 123)

Ван Сиюй (WTA 94)

Чжан Шуай (WTA 57 / WTA 8 в паре)

Го Ханьюй (WTA 168 / WTA 9 в паре)

Цзян Синьюй (WTA 26 в паре)

Казахстан:

Елена Рыбакина (WTA 2)

Юлия Путинцева (WTA 81)

Анна Данилина (WTA 6 в паре)

Жибек Куламбаева (WTA 115 в паре)

Соня Жиенбаева (WTA 735)

Испания:

Джессика Боусас Манейро (WTA 59)

Кейтлин Кеведо (WTA 103)

Марина Бассольс Рибера (WTA 130)

Сара Соррибес Тормо (WTA 214 / WTA 121 в паре)

Чехия:

Линда Носкова (WTA 7)

Каролина Мухова (WTA 6)

Мария Боузкова (WTA 24)

Катерина Синякова (WTA 1 в паре)

Великобритания:

Кэти Боултер (WTA 69)

Харриет Дарт (WTA 143 / WTA 77 в паре)

Мика Стойсавлевич (WTA 280)

Джоди Баррейдж (WTA 888)

Сетка и расписание финальной части КБДК-2026