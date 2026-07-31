Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026

31 июля сборная Украины объявила состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 22 по 27 сентября.

Капитан Илья Марченко вызвал в составе сине-желтых Элину Свитолину, Марту Костюк, Александру Олейникову, Даяну Ястремскую и Людмилу Киченок. В сравнении с заявкой на матч Квалификации против Польши в апреле произошла одна замена – Ястремская вместо Надежды Киченок.

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В четвертьфинале КБДК-2026 украинки сыграют против команды Бельгии. Противостояние состоится 24 сентября и начнется не ранее 05:00 по Киеву.

Заявка сборной Украины на финальную часть КБДК-2026:

Элина Свитолина (WTA 10)

Марта Костюк (WTA 11)

Александра Олейникова (WTA 44)

Даяна Ястремская (WTA 87)

Людмила Киченок (WTA 45 в паре)

Капитан – Илья Марченко

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