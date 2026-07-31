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Кубок Билли Джин Кинг
31 июля 2026, 15:55 | Обновлено 31 июля 2026, 16:28
919
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Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026

В Шэньчжэнь поедут Свитолина, Костюк, Олейникова, Ястремская и Людмила Киченок

31 июля 2026, 15:55 | Обновлено 31 июля 2026, 16:28
919
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Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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31 июля сборная Украины объявила состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 22 по 27 сентября.

Капитан Илья Марченко вызвал в составе сине-желтых Элину Свитолину, Марту Костюк, Александру Олейникову, Даяну Ястремскую и Людмилу Киченок. В сравнении с заявкой на матч Квалификации против Польши в апреле произошла одна замена – Ястремская вместо Надежды Киченок.

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В четвертьфинале КБДК-2026 украинки сыграют против команды Бельгии. Противостояние состоится 24 сентября и начнется не ранее 05:00 по Киеву.

Заявка сборной Украины на финальную часть КБДК-2026:

  • Элина Свитолина (WTA 10)
  • Марта Костюк (WTA 11)
  • Александра Олейникова (WTA 44)
  • Даяна Ястремская (WTA 87)
  • Людмила Киченок (WTA 45 в паре)
  • Капитан – Илья Марченко

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Це хто таке стрьомне аніме намалював???
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Ось і прилетів "привітик" деяким за відкриту тусу з "нєвсьотакадназначно"
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Пари нема. Кого не бери, це пересування ліжок в борделі. Отже до пари не можна доводити в жодному разі. А взагалі пощастило, що на чешок (Синякова може грати в парі хоч з деревом) з казашками (прогнозована пара Рибакіна/Даніліна) раніше фіналу не потрапимо.  Бо ані китаянки (хоч і вдома) ані італійки (і Еліна і Марта сильніші за нинішню Паоліні, але й пара Еррані - Паоліні починає сипатися, Сара не вічна) непрохідними не виглядають. Не кажучи вже про бельгійок.
Ну й приєднуюсь до попередніх товарішів. Гра не на грунті, що там робити Олійниковій?
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+1
Ставка на двох. І що в цій збірній роблять інші четверо?
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0
Ідіот Марченко!  Навіщо запрошувати Олійникову яка не любить хард і ніяку Кіченок ?Стародубцеву можна було б запросити в пару і Снігур ,навіть якусь юніорку на майбутнє (Скляр можна),так краще чим Олійникова і Кіченок !
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