Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
В Шэньчжэнь поедут Свитолина, Костюк, Олейникова, Ястремская и Людмила Киченок
31 июля сборная Украины объявила состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 22 по 27 сентября.
Капитан Илья Марченко вызвал в составе сине-желтых Элину Свитолину, Марту Костюк, Александру Олейникову, Даяну Ястремскую и Людмилу Киченок. В сравнении с заявкой на матч Квалификации против Польши в апреле произошла одна замена – Ястремская вместо Надежды Киченок.
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В четвертьфинале КБДК-2026 украинки сыграют против команды Бельгии. Противостояние состоится 24 сентября и начнется не ранее 05:00 по Киеву.
Заявка сборной Украины на финальную часть КБДК-2026:
- Элина Свитолина (WTA 10)
- Марта Костюк (WTA 11)
- Александра Олейникова (WTA 44)
- Даяна Ястремская (WTA 87)
- Людмила Киченок (WTA 45 в паре)
- Капитан – Илья Марченко
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