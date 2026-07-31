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Лига конференций
31 июля 2026, 14:35 | Обновлено 31 июля 2026, 14:37
1849
0

Стало известно расписание матчей Динамо и Карабаха в Лиге конференций

Первая игра в Польше, а ответный матч в Баку

31 июля 2026, 14:35 | Обновлено 31 июля 2026, 14:37
1849
0
Стало известно расписание матчей Динамо и Карабаха в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine
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Определены даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций между киевским «Динамо» и азербайджанским «Карабахом».

Первая игра будет номинально домашней для «бело-синих» и состоится в Люблине в четверг, 6 августа. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится в Баку в четверг, 13 августа. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Обе команды опустились в Лигу конференций после поражений во втором раунде квалификации Лиги Европы. «Динамо» не сумело остановить греческий ПАОК (2:5 по итогам двух матчей), а «Карабах» не преодолел сопротивление болгарского ЦСКА София и после двух нулевых ничьих уступил в серии пенальти (4:5).

Дальше у команд уже нет права на ошибку, и поражение в третьем раунде квалификации Лиги конференций будет означать завершение еврокубкового сезона.

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Динамо Киев Карабах Динамо - Карабах Карабах - Динамо Лига конференций расписание
Иван Чирко Источник: УЕФА
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