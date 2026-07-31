Стало известно расписание матчей Динамо и Карабаха в Лиге конференций

Определены даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций между киевским «Динамо» и азербайджанским «Карабахом».

Первая игра будет номинально домашней для «бело-синих» и состоится в Люблине в четверг, 6 августа. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится в Баку в четверг, 13 августа. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Обе команды опустились в Лигу конференций после поражений во втором раунде квалификации Лиги Европы. «Динамо» не сумело остановить греческий ПАОК (2:5 по итогам двух матчей), а «Карабах» не преодолел сопротивление болгарского ЦСКА София и после двух нулевых ничьих уступил в серии пенальти (4:5).

Дальше у команд уже нет права на ошибку, и поражение в третьем раунде квалификации Лиги конференций будет означать завершение еврокубкового сезона.