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Лига Европы
31 июля 2026, 13:42 | Обновлено 31 июля 2026, 13:56
1509
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Легенда Динамо: «За такое надо вешать. Да это же не детский футбол...»

Виктор Хлус не нашел культурных слов после фиаско «бело-синих»

31 июля 2026, 13:42 | Обновлено 31 июля 2026, 13:56
1509
2 Comments
Легенда Динамо: «За такое надо вешать. Да это же не детский футбол...»
ФК Динамо Киев
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Легенда киевского «Динамо» Виктор Хлус раскритиковал «бело-синих» после матчей против ПАОКа в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Виктор Иванович, лично я ещё до стартового свистка ответного матча между ПАОКом и «Динамо» ничего хорошего не ожидал. То есть не верил, что киевляне сумеют совершить камбэк, поэтому и не особо разочаровался из-за поражения подопечных Игоря Костюка, а вы?

– Как и ты, тезка, я от этой игры ничего хорошего не ждал и, к сожалению, предматчевые ожидания оправдались. Все ниже, ниже и ниже катится «Динамо»…

Вот что было, когда «Динамо» пропустило первый гол? Да это просто п****ц. Нет литературных слов. За такое надо вешать! Четверо игроков в штрафной стоят, словно прикованные, и смотрят, как футболист команды-соперника щёчкой посылает мяч в угол ворот. Ужас! Да это же не детский футбол… Какие-то любители.

– Кого по итогам второго матча против ПАОКа вы бы назвали лучшим в составе «Динамо», а кто откровенно провалил игру?

– Мне понравилось, как действовал Пономаренко. Он не боялся брать инициативу, шел в обводку, давил на соперников как танк. Молодец! Вот есть сейчас в «Динамо» Пономаренко. Он пока что лишь звездочка, а не полноценная звезда, но, на мой взгляд, именно вокруг него и стоит выстраивать новую команду. В клубе же делают ставку на молодежь, – сказал Хлус.

В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух матчей (2:5) вылетели из Лиги Европы в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Следующим соперником «Динамо» станет азербайджанский «Карабах», с которым украинская команда сыграет дважды – 6 и 13 августа.

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Виктор Хлус ПАОК Лига Европы Динамо Киев ПАОК - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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якшо отому бидлу Хлусу шось не подобається,
то нехай сам і вішається...)))
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Цікаво, чи Хлус не добирав слів на сайті в Шурика? Цікаво, на чию адресу не добирав:  до Волошина, чи до Суркіса? І цікаво, чи він там в бані (як я) чи ще живий...
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