В пятый раз украинский клуб сыграл 0:0 в обоих матчах еврокубковой дуэли

В пятый раз в истории выступлений украинских команд в еврокубках в обоих матчах противостояния была зафиксирована ничья 0:0.

На этот раз это произошло в поединках второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 между черкасским ЛНЗ и бельгийским Гентом.

ЛНЗ стал четвертым украинским клубом, кому покорилось подобное «достижение» в еврокубках. Ранее ни один гол в двухматчевых противостояниях не был забит в поединках с участием Шахтера (дважды), Динамо и Колоса.

Двухматчевые противостояния украинских команд в матчах на вылет в еврокубках, в которых не было забито ни одного гола в игровое время

2026: ЛК, ЛНЗ – Гент – 0:0–0:0 (2:4 – пенальти)

2026: ЛЕ, Динамо – Университатя Клуж – 0:0–0:0 (4:2 – пенальти)

2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0–0:0 (3:4 – пенальти)

2021: ЛК, Колос – Шахтер Караганда – 0:0–0:0 (1:3 – пенальти)

Двухматчевые противостояния украинских команд в матчах групповых этапов в еврокубках, в которых не было забито ни одного гола