В пятый раз украинский клуб сыграл 0:0 в обоих матчах еврокубковой дуэли
ЛНЗ стал четвертой командой из Украины с подобным результатом
В пятый раз в истории выступлений украинских команд в еврокубках в обоих матчах противостояния была зафиксирована ничья 0:0.
На этот раз это произошло в поединках второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 между черкасским ЛНЗ и бельгийским Гентом.
ЛНЗ стал четвертым украинским клубом, кому покорилось подобное «достижение» в еврокубках. Ранее ни один гол в двухматчевых противостояниях не был забит в поединках с участием Шахтера (дважды), Динамо и Колоса.
Двухматчевые противостояния украинских команд в матчах на вылет в еврокубках, в которых не было забито ни одного гола в игровое время
- 2026: ЛК, ЛНЗ – Гент – 0:0–0:0 (2:4 – пенальти)
- 2026: ЛЕ, Динамо – Университатя Клуж – 0:0–0:0 (4:2 – пенальти)
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0–0:0 (3:4 – пенальти)
- 2021: ЛК, Колос – Шахтер Караганда – 0:0–0:0 (1:3 – пенальти)
Двухматчевые противостояния украинских команд в матчах групповых этапов в еврокубках, в которых не было забито ни одного гола
- 2020: ЛЧ, групповой этап, Шахтер – Интер – 0:0–0:0
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