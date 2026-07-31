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Лига конференций
31 июля 2026, 12:34 | Обновлено 31 июля 2026, 12:35
27
0

В пятый раз украинский клуб сыграл 0:0 в обоих матчах еврокубковой дуэли

ЛНЗ стал четвертой командой из Украины с подобным результатом

31 июля 2026, 12:34 | Обновлено 31 июля 2026, 12:35
27
0
В пятый раз украинский клуб сыграл 0:0 в обоих матчах еврокубковой дуэли
ФК ЛНЗ
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В пятый раз в истории выступлений украинских команд в еврокубках в обоих матчах противостояния была зафиксирована ничья 0:0.

На этот раз это произошло в поединках второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 между черкасским ЛНЗ и бельгийским Гентом.

ЛНЗ стал четвертым украинским клубом, кому покорилось подобное «достижение» в еврокубках. Ранее ни один гол в двухматчевых противостояниях не был забит в поединках с участием Шахтера (дважды), Динамо и Колоса.

Двухматчевые противостояния украинских команд в матчах на вылет в еврокубках, в которых не было забито ни одного гола в игровое время

  • 2026: ЛК, ЛНЗ – Гент – 0:0–0:0 (2:4 – пенальти)
  • 2026: ЛЕ, Динамо – Университатя Клуж – 0:0–0:0 (4:2 – пенальти)
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0–0:0 (3:4 – пенальти)
  • 2021: ЛК, Колос – Шахтер Караганда – 0:0–0:0 (1:3 – пенальти)

Двухматчевые противостояния украинских команд в матчах групповых этапов в еврокубках, в которых не было забито ни одного гола

  • 2020: ЛЧ, групповой этап, Шахтер – Интер – 0:0–0:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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