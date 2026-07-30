Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Киевский клуб вылетел из Лиги Европы
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал поражение от ПАОК, из-за которого клуб завершил выступления в Лиге Европы.
«Сегодня мы затратили очень много сил. У этой команды есть потенциал, и мы понимаем, в каких компонентах нужно прибавлять. ПАОК продемонстрировал высокий уровень индивидуального мастерства, мы видели, как они перестраиваются во время игры. В то же время первый тайм можно занести нам в актив. Мы действовали хорошо, но в одном эпизоде не доиграли, и соперник сразу этим воспользовался.
В моменте с пропущенным голом Волошин почему-то выпал из игры. До этого команда всё делала правильно, мы грамотно перестраивались. Константелиас воспользовался нашей ошибкой и забил.
Теперь будем готовиться к следующему матчу в Люблине. К сожалению, мы не можем играть на своем стадионе при поддержке собственных болельщиков, поэтому весь тренировочный процесс будет проходить там», – сказал Костюк.
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