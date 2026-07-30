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  4. Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
Лига Европы
30 июля 2026, 23:23 |
2629
7

Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом

Киевский клуб вылетел из Лиги Европы

30 июля 2026, 23:23 |
2629
7 Comments
Костюк объяснил громкое фиаско Динамо в матче с ПАОКом
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал поражение от ПАОК, из-за которого клуб завершил выступления в Лиге Европы.

«Сегодня мы затратили очень много сил. У этой команды есть потенциал, и мы понимаем, в каких компонентах нужно прибавлять. ПАОК продемонстрировал высокий уровень индивидуального мастерства, мы видели, как они перестраиваются во время игры. В то же время первый тайм можно занести нам в актив. Мы действовали хорошо, но в одном эпизоде не доиграли, и соперник сразу этим воспользовался.

В моменте с пропущенным голом Волошин почему-то выпал из игры. До этого команда всё делала правильно, мы грамотно перестраивались. Константелиас воспользовался нашей ошибкой и забил.

Теперь будем готовиться к следующему матчу в Люблине. К сожалению, мы не можем играть на своем стадионе при поддержке собственных болельщиков, поэтому весь тренировочный процесс будет проходить там», – сказал Костюк.

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Игорь Костюк Динамо Киев ПАОК Лига Европы
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
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Комментарии 7
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В цьому році і 34 місце в ЛК вам не світить. Повні невдахи,  тільки позорите Україну та столицю 
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+1
БЕЗХРЕБЕТНІ !!!!!!!!!!
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0
Ось пояснювати вони гарно вмiють(
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0
Фізрук....
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0
Що він (костюк) може пояснити.?! Безхребетний соплежуй.!!!
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0
Що там з ціною на Спідометр?
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0
ПОЗОР !!!!!!!
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-1
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