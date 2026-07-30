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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 19:57 | Обновлено 30 июля 2026, 20:16
549
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос прекратил сотрудничество с полузащитником

Артем Челядин стал свободным агентом

30 июля 2026, 19:57 | Обновлено 30 июля 2026, 20:16
549
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос прекратил сотрудничество с полузащитником
ФК Колос. Артем Челядин
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Ковалевский «Колос» официально объявил об уходе 26-летнего полузащитника Артема Челядина.

Стороны по обоюдному согласию прекратили сотрудничество, поэтому Артем стал свободным агентом.

«Мы благодарим игрока за сотрудничество и желаем всего наилучшего в его дальнейшей игровой карьере», – написала пресс-служба.

Челядин перебрался в «Колос» в октябре 2025 года после этапа в «Ворскле». Артем провел за ковалевцев всего четыре матча, в которых не отметился ни голом, ни ассистом.

Ранее «Колос» сообщил, что продлил аренду футболиста из «Шахтера».

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Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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