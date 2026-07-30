ОФИЦИАЛЬНО. Колос прекратил сотрудничество с полузащитником
Артем Челядин стал свободным агентом
Ковалевский «Колос» официально объявил об уходе 26-летнего полузащитника Артема Челядина.
Стороны по обоюдному согласию прекратили сотрудничество, поэтому Артем стал свободным агентом.
«Мы благодарим игрока за сотрудничество и желаем всего наилучшего в его дальнейшей игровой карьере», – написала пресс-служба.
Челядин перебрался в «Колос» в октябре 2025 года после этапа в «Ворскле». Артем провел за ковалевцев всего четыре матча, в которых не отметился ни голом, ни ассистом.
Ранее «Колос» сообщил, что продлил аренду футболиста из «Шахтера».
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