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Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 22:51 |
538
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера проведет сезон в другом клубе УПЛ

«Колос» договорился о продлении арендного соглашения Эдуарда Козика

29 июля 2026, 22:51 |
538
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера проведет сезон в другом клубе УПЛ
ФК Колос. Эдуард Козик
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«Колос» официально достиг договоренности с «Шахтером» относительно защитника Эдуарда Козика.

Ковалевцы продлили аренду игрока «горняков» еще на один сезон. Соглашение рассчитано до конца кампании 2026/27.

Эдуард был арендован «Колосом» еще летом 2024 года. За это время Козик провел за клуб 47 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

«Главная добродетель этого футболиста – надежная и самоотверженная игра в защите. Вместе – к новым высотам, Эдуард», – написала пресс-служба.

Козик – воспитанник донецкого «Шахтера», на счету которого всего восемь поединков за родной клуб.

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Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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