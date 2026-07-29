ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера проведет сезон в другом клубе УПЛ

«Колос» официально достиг договоренности с «Шахтером» относительно защитника Эдуарда Козика.

Ковалевцы продлили аренду игрока «горняков» еще на один сезон. Соглашение рассчитано до конца кампании 2026/27.

Эдуард был арендован «Колосом» еще летом 2024 года. За это время Козик провел за клуб 47 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

«Главная добродетель этого футболиста – надежная и самоотверженная игра в защите. Вместе – к новым высотам, Эдуард», – написала пресс-служба.

Козик – воспитанник донецкого «Шахтера», на счету которого всего восемь поединков за родной клуб.