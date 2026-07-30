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  4. Эксперт удивлен, что Полесье потратило миллионы, а сыграло неудачно
Лига Европы
30 июля 2026, 14:39 | Обновлено 30 июля 2026, 14:48
618
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Эксперт удивлен, что Полесье потратило миллионы, а сыграло неудачно

«Полесье» снова наступило на те же грабли

30 июля 2026, 14:39 | Обновлено 30 июля 2026, 14:48
618
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Эксперт удивлен, что Полесье потратило миллионы, а сыграло неудачно
ФК Полесье
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Известный в прошлом полузащитник «Шахтера», а затем тренер, Сергей Ященко, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», по итогам которого гости были вынуждены сойти с дистанции.

«Самое неприятное, что еще один сезон для «Полесья» на международной арене пошел насмарку. Хотя в подготовительный период были миллионные приобретения, однако это не принесло ожидаемых дивидендов. И это несмотря на то, что оппонент – «Копенгаген» – был проходным, чувствовалось, что его лучшие времена уже позади.

На первый взгляд, вчера житомирские футболисты вроде бы все делали правильно: контролировали мяч, много открывались, пытались обострять ситуацию у чужих владений. Однако с последней точной передачей, последним ударом, каждый раз возникали проблемы.

Но это еще половина беды. К сожалению, на своей половине поля гости не избежали досадных позиционных промахов. Вспомним, как Майсурадзе бессмысленно сбил игрока датчан и был наказан пенальти, или беспомощность Брагару, банально проигравшему забег нападающему «Копенгагена», и все завершилось вторым взятием ворот.

Досаднее всего, что даже оказавшись в большинстве сразу после перерыва, это никаких дивидендов «Полесью» не принесло. Им не хватало креатива, они не находили свободных зон в оборонительных редутах хозяев, что заставляло бы тех паниковать. Практически не было в исполнении гостей опасных кроссов, атак вторым темпом.

«Полесье» снова разочаровало на международной арене, нанеся очередной удар по имиджу украинского футбола».

Ранее «Полесье» обратилось к фанатам после фиаско в Лиге конференций.

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Лига Европы Сергей Ященко Полесье Житомир Копенгаген инсайд Мнение эксперта Копенгаген - Полесье
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 5
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единственным игроком европейского уровня выглядел Андраде. А  у Копенгагена бразильчик этот Роберт.
В целом, я думаю, Полесью просто не повезло. В частности с травмой Сарапия прямо перед матчем. Ошибка Майсурадзе сломала игру.
Мне игра Полесья понравилась. По игре сейчас это твердо вторая команда УПЛ.
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Справжній єврокубковий прорив та головні надії країни зараз покладені на Харків.
Першостоличний гранд має ту саму переможну ментальність і характер, які так необхідні для боротьби на аренах Європи.
Саме Харків зараз готовий підняти голову, повернути золото і стати новим флагманом, який гідно презентуватиме Україну на найвищому європейському рівні
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Ротань не виросте. А я радий тому що Буткевич продовжує говорити рашистською мовою 
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