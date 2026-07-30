Полесье обратилось к фанатам после фиаско в Лиге конференций

Пресс-служба житомирского Полесья обратилась к фанатам после обидного поражения от Копенгагена (1:2) в ответном матче квалификации Лиги конференций.

«Благодарим каждого, кто был с нами в Дании 💚 Ваша искренняя поддержка сделала этот выезд особенным. Мы ощущали вас от первой до последней минуты. Где бы мы ни играли — мы всегда знаем, что рядом будут наши люди», – говорится в сообщении.

Подопечные Руслана Ротаня не смогли пробиться в основной раунд Лиги конференций. «Волки» провели безумный матч против Копенгагена в Кошице (3:3), но досадно уступили в Дании (1:2).