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Лига конференций
30 июля 2026, 13:28 | Обновлено 30 июля 2026, 13:37
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Полесье обратилось к фанатам после фиаско в Лиге конференций

«Волки» поблагодарили за поддержку

30 июля 2026, 13:28 | Обновлено 30 июля 2026, 13:37
413
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Полесье обратилось к фанатам после фиаско в Лиге конференций
ФК Полесье
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Пресс-служба житомирского Полесья обратилась к фанатам после обидного поражения от Копенгагена (1:2) в ответном матче квалификации Лиги конференций.

«Благодарим каждого, кто был с нами в Дании 💚 Ваша искренняя поддержка сделала этот выезд особенным. Мы ощущали вас от первой до последней минуты. Где бы мы ни играли — мы всегда знаем, что рядом будут наши люди», – говорится в сообщении.

Подопечные Руслана Ротаня не смогли пробиться в основной раунд Лиги конференций. «Волки» провели безумный матч против Копенгагена в Кошице (3:3), но досадно уступили в Дании (1:2).

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Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген Копенгаген - Полесье фанаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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