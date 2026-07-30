Товарищеские матчи, 29 июля. Владислав Ванат оформил дубль за Жирону

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Испанская Жирона сыграла вничью с командой Кастельон (3:3). Украинский форвард Владислав Ванат, выйдя на замену, отметился дублем во втором тайме.

Голы забили: Брайан Хиль, 4, Владислав Ванат, 67, 85 – Рауль Санчес, 31, Альваро Гарсия, 39, Давид Муале Нзанза, 89.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов сыграл в стартовом составе за Жирону, Александр Пищур вышел на замену на 63-й минуте, а Виктор Цыганков не был включен в заявку на игру.

🏆 Товарищеские матчи. 29 июля 2026

29.07. 10:45. Мальорка B (Испания) – Сант-Андреу (Испания) – 1:0

29.07. 11:00. Кустошия (Хорватия) – Карловац (Хорватия) – 1:2

29.07. 11:00. Лузитания (Португалия) – Порту B (Португалия) – 3:3

29.07. 12:00. Эштрела Амадора (Португалия) – Портимоненсе (Португалия) – 1:1

29.07. 12:00. Сельта Виго (Испания) – Академику Визеу (Португалия) – 2:2

29.07. 12:30. АФС (Португалия) – Вианенсе (Португалия) – 3:0

29.07. 12:30. Валвейк (Нидерланды) – Патро Эйсден (Бельгия) – 1:2

29.07. 12:30. Лейшоеш (Португалия) – Визела (Португалия) – 3:2

29.07. 12:30. Прайм Бангкок (Таиланд) – Китчи (Гонконг) – 0:4

29.07. 12:45. Тоттенхэм (Англия) – Сидней (Австралия) – 1:1 (пен. 4:2)

29.07. 13:00. Сересо Осака (Япония) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:0

29.07. 15:00. Эштрела Амадора (Португалия) – Лузитану ГК (Португалия) – 1:0

29.07. 15:00. Тондела (Португалия) – Сан-Жуан-де-Вер (Португалия) – 1:1

29.07. 15:00. Феррейра (Португалия) – Фелгейраш (Португалия) – 0:0

29.07. 16:00. Байер Леверкузен (Германия) – Генк (Бельгия) – 4:0

29.07. 16:00. Вестерло (Бельгия) – Кифисия (Греция) – 1:1

29.07. 17:00. Лечче (Италия) – НК Быстрица (Словения) – 5:2

29.07. 17:30. Фрозиноне (Италия) – Самбенедеттезе (Италия) – 1:1

29.07. 18:00. Катандзаро (Италия) – Парадизо (Швейцария) – 3:1

29.07. 18:00. Колин (Чехия) – Хрудим B (Чехия) – 4:2

29.07. 18:00. Кремонезе (Италия) – Читтаделла (Италия) – 1:1

29.07. 18:00. Палермо (Италия) – Ираклис (Греция) – 1:1

29.07. 18:30. Ареццо (Италия) – Альбинолеффе (Италия) – 1:3

29.07. 18:30. Влазния (Албания) – Лачи (Албания) – 3:0

29.07. 18:30. Гроссето (Италия) – Сан-Донато Таварнелле (Италия) – 1:2

29.07. 18:30. Губбио (Италия) – Трестина (Италия) – 2:0

29.07. 18:30. Доломити-Беллунези (Италия) – Виртус Верона (Италия) – 1:1

29.07. 18:30. Коньяспор (Турция) – Аль-Дафра (ОАЭ) – 2:0

29.07. 19:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – МК Алжир (Алжир) – 0:2

29.07. 19:00. Брозани (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 1:0

29.07. 19:00. Вальядолид (Испания) – КД Кория (Испания) – 4:1

29.07. 19:00. Хоффенхайм (Германия) – Хольштайн Киль (Германия) – 3:1

29.07. 19:00. Граничар Джурджевац (Хорватия) – Беловар (Хорватия) – 0:2

29.07. 19:00. Моторлет Прага (Чехия) – Запи (Чехия) – 1:1

29.07. 19:00. НК Крка (Словения) – Сегеста (Хорватия) – 1:4

29.07. 19:00. Сармация Бендзин (Польша) – Шомбьерки Бытом (Польша) – 2:1

29.07. 19:00. Сент-Этьен (Франция) – Лозанна (Швейцария) – 4:0

29.07. 19:00. АЕК (Греция) – Самсунспор (Турция) – 1:2

29.07. 19:30. Жирона (Испания) – Кастельон (Испания) – 3:3

29.07. 19:30. Ориент (Хорватия) – Гробничан (Хорватия) – 1:1

29.07. 19:30. Сарагоса (Испания) – Утебо (Испания) – 2:0

29.07. 19:45. Кикерс Оффенбах (Германия) – Штутгарт (Германия) – 1:8

29.07. 20:00. Эйпен (Бельгия) – Эвай (Бельгия) – 8:0

29.07. 20:00. Расинг Сантандер (Испания) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:3

29.07. 20:00. Реал Сосьедад B (Испания) – Эйбар (Испания) – 0:1

29.07. 20:00. Сестао (Испания) – Атлетик B (Испания) – 0:1

29.07. 20:00. Тре Фиори (Сан-Марино) – Форли (Италия) – 1:3

29.07. 20:30. Вюльфрат (Германия) – Хильден (Германия) – 0:4

29.07. 20:30. Депортиво (Испания) – Луго (Испания) – 1:0

29.07. 20:30. Понтеведра (Испания) – Депортиво Фабриль (Испания) – 2:1

29.07. 20:30. Тенерифе (Испания) – Аназа (Испания) – 2:0

29.07. 20:30. Унионистас де Саламанка (Испания) – Бургос (Испания) – 0:1

29.07. 20:30. Утуаз (Бельгия) – Мехелен (Бельгия) – 3:3

29.07. 20:30. Штаммерсдорф (Австрия) – Винервальд (Австрия) – 2:2

29.07. 20:45. Тирсенсе (Португалия) – Варзим (Португалия) – 0:1

29.07. 21:00. Бетис (Испания) – Лион (Франция) – 4:0

29.07. 21:00. Бостон Юнайтед (Англия) – Гримсби Таун (Англия) – 0:0

29.07. 21:00. Гранада (Испания) – Альмерия (Испания) – 2:0

29.07. 21:00. Кадис (Испания) – Сеута (Испания) – 1:3

29.07. 21:00. Марино де Луанко (Испания) – Реал Авилес (Испания) – 1:0

29.07. 21:00. Маритиму (Португалия) – Эштрела Кальета (Португалия) – 1:1

29.07. 21:00. Реал Овьедо (Испания) – Понферрадина (Испания) – 4:0

29.07. 21:00. Фарнборо (Англия) – Портсмут (Англия) – 1:1

29.07. 21:00. Форест Грин (Англия) – Бристоль Сити (Англия) – 3:2

29.07. 21:30. Атлетико (Испания) – Хетафе (Испания) – 4:1

29.07. 21:30. Брэдфорд (Англия) – Престон (Англия) – 3:2

29.07. 21:30. Бристоль Сити (Англия) – Ньюкасл Юнайтед (Англия) – 4:1

29.07. 21:30. Вильяфранка (Испания) – Эстремадура (Испания) – 1:5

29.07. 21:30. Уотфорд (Англия) – Фиорентина (Италия) – 0:1

29.07. 21:30. Донкастер (Англия) – Вулверхэмптон (Англия) – 0:2

29.07. 21:30. Сабадель (Испания) – Манреса (Испания) – 2:1

29.07. 21:45. Бернли (Англия) – Эспаньол (Испания) – 2:2

29.07. 21:45. Вильяновенсе (Испания) – Касереньо (Испания) – 0:2

29.07. 21:45. Ипсвич (Англия) – Осасуна (Испания) – 1:2

29.07. 21:45. Леса (Португалия) – Лузитания (Португалия) – 0:0

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