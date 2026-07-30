ВИДЕО. Байер, Фиорентина, Атлетико одержали победы, неудачи Лиона, Ньюкасла

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

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Байер, Фиорентина и Атлетико одержали победы в этот игровой день, Лион и Ньюкасл потерпел фиаско.

Товарищеские матчи. 30 июля 2026

Байер (Германия) – Генк (Бельгия) – 4:0

Голы: Жануэль Белосян, 9, Нейтан Телла, 42, Афонсу Морейра, 50, Кристиан Кофане, 53

Расинг Сантандер (Испания) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:3

Голы: Горка Гурусета, 8, Ойан Сансет, 78, Жоанеко Луи-Жан, 82

Бетис (Испания) – Лион (Франция) – 4:0

Голы: Марк Бартра, 23, Нельсон Деосса, 44, Пабло Гарсия, 58, Родриго Рикельме, 78

Бристоль Сити (Англия) – Ньюкасл (Англия) – 4:1

Голы: Сэм Гринвуд, 26, Лорент Толай, 29, Макс Берд, 50, Свен Ботман, 81 (автогол) – Харви Барнс, 78,

Уотфорд (Англия) – Фиорентина (Италия) – 0:1

Гол: Роберто Пикколи, 38

Бернли (Англия) – Эспаньол (Испания) – 2:2

Голы: Аарон Рэмзи, 5, Андреас Унтонджи, 47 – Хофре Каррерас, 4, Кике Гарсия, 85

Атлетико Мадрид (Испания) – Хетафе (Испания) – 4:1

Голы: Адемола Лукман, 5, 35, Арнау Ортис, 55, Обед Варгас, 90 – Альваро Гутьеррес, 40

Видеообзоры матча