ВИДЕО. Байер, Фиорентина, Атлетико одержали победы, неудачи Лиона, Ньюкасла
Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.
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Байер, Фиорентина и Атлетико одержали победы в этот игровой день, Лион и Ньюкасл потерпел фиаско.
Товарищеские матчи. 30 июля 2026
Байер (Германия) – Генк (Бельгия) – 4:0
Голы: Жануэль Белосян, 9, Нейтан Телла, 42, Афонсу Морейра, 50, Кристиан Кофане, 53
Расинг Сантандер (Испания) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:3
Голы: Горка Гурусета, 8, Ойан Сансет, 78, Жоанеко Луи-Жан, 82
Бетис (Испания) – Лион (Франция) – 4:0
Голы: Марк Бартра, 23, Нельсон Деосса, 44, Пабло Гарсия, 58, Родриго Рикельме, 78
Бристоль Сити (Англия) – Ньюкасл (Англия) – 4:1
Голы: Сэм Гринвуд, 26, Лорент Толай, 29, Макс Берд, 50, Свен Ботман, 81 (автогол) – Харви Барнс, 78,
Уотфорд (Англия) – Фиорентина (Италия) – 0:1
Гол: Роберто Пикколи, 38
Бернли (Англия) – Эспаньол (Испания) – 2:2
Голы: Аарон Рэмзи, 5, Андреас Унтонджи, 47 – Хофре Каррерас, 4, Кике Гарсия, 85
Атлетико Мадрид (Испания) – Хетафе (Испания) – 4:1
Голы: Адемола Лукман, 5, 35, Арнау Ортис, 55, Обед Варгас, 90 – Альваро Гутьеррес, 40
Видеообзоры матча
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