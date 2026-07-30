СВИТОЛИНА: «Это время было хорошей возможностью перезагрузиться»

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами перед стартом на турнире WTA 500 в Вашингтоне:

– Элина, добро пожаловать в Вашингтон. Поделитесь мыслями перед стартом турнира.

– Да, я очень рада быть здесь. Прошло уже несколько лет с тех пор, как я играла в Вашингтоне, и у меня всегда хорошие воспоминания от выступлений здесь и от организации турнира. Здесь все просто очень приятно. Так что да, я рада начать американскую серию здесь, в Вашингтоне.

– Помню, я спрашивал Гаэля об этом в Париже – о его расписании на лето, и он сказал, что вы планировали отпуск именно на эту неделю года. Поэтому мне интересно, как вы решили приехать сюда. И, думаю, еще вопрос: Гаэля здесь нет, так как вы приняли решение, что вы будете здесь, а он – нет?

– Ну, из-за раннего вылета на Уимблдоне у меня появилось больше времени. У нас было почти месяц на отдых. Так что у меня был отпуск, у него тоже был отпуск, потому что у нас немного разное расписание: я играла на Уимблдоне, он отдыхал и не выступал.

Потом у меня был отпуск, буквально пару недель назад, и я также была в Украине. Так что да, было довольно насыщенно, но это было очень приятное время вне тенниса. Он хотел сыграть здесь, но ему немного не хватало подготовки. Сейчас он уже тренируется в Монреале, готовится к турниру.

– Элина, хочу спросить вас о раннем вылете с Уимблдона. Вы уже сказали, как это изменило ваши планы по поездкам, но как это, возможно, повлияло на подготовку к этому турниру? И как вы использовали это дополнительное, неожиданно появившееся время перед этой неделей?

– Да, у меня определенно было много свободного времени, что бывает очень редко. До этого у меня был плотный график, во время грунтового сезона, где я очень много работала. Так что это время было хорошей возможностью действительно перезагрузиться, немного побыть дома, заняться какими-то приятными вещами вне корта.

Для меня было хорошим решением сыграть здесь, потому что, думаю, приятно вернуться в ритм перед другими большими турнирами – в Торонто, Цинциннати и, конечно, Нью-Йорке. Я всегда смотрю на позитивную сторону. Впереди еще много турниров, много матчей. Иногда важно просто отдохнуть, полностью выключиться от тенниса, а потом снова идти вперед.

– Я видел, как вы тренировались здесь с Джессикой Пегулой. Есть ли что-то конкретное, над чем вы работаете на тренировках?

– Ну, когда ты на тренировочном корте, ты всегда над чем-то работаешь. Сейчас главное – попытаться адаптироваться, потому что я приехала не так давно. Для меня это была адаптация к мячам, к условиям, попытка почувствовать себя на этом покрытии, потому что везде все по-разному. Но да, приятно тренироваться с топ-игроком и увидеть, где находится твоя игра перед началом турнира.

– Вчера был объявлен список участников микста на US Open. Вы думаете о том, чтобы сыграть? Гаэль играл в прошлом году. Возможно ли, что вы сыграете вместе как команда?

– Да, мы бы с удовольствием сыграли. Посмотрим, потому что рейтинг Гаэля сейчас не такой, как нам бы хотелось. Так что да, возможно, будем ждать wild card, или не знаю. Посмотрим. Сейчас, возможно, формат немного отличается от прошлого года. Не знаю. Так что посмотрим. Надеюсь, мы сможем сыграть. Если нет – значит нет. Вот так.

– До этого еще несколько месяцев, но сейчас вы находитесь в зоне попадания на Итоговый турнир WTA, если бы гонка завершалась сегодня. Мне интересно, что вы думаете о новой локации турнира в этом году – Индиан-Уэллсе – и каким может быть опыт игры там именно на Итоговом турнире WTA?

– Да, думаю, как есть, так есть. Это всегда был турнир в помещении, а теперь будет немного иначе. Будет интересно посмотреть, как все будет организовано. Во-первых, наверное, будет странно приезжать туда играть не турнир Индиан-Уэллс, а другой турнир.

Но думаю, это хорошо, потому что теперь мы знаем, чего ожидать. Мы знаем, как играются корты, знаем устройство турнира. Так что это будет интересный опыт, если в какой-то момент я туда попаду. Да, это приятно.

– Мне интересно. Я видел что-то о вашем партнерстве с Palantir три года назад. Вы все еще с ними работаете? Это не то имя, которое мы обычно видим в теннисе. Поэтому интересно, каким было это партнерство, продолжается ли оно и что вы делаете вместе.

– Это партнерство у меня было раньше. Сейчас мы просто поддерживаем контакт. Раньше они проделали большую работу, много волонтерской работы с людьми, которые переехали из Украины во время войны.

Команда находится в Великобритании, там много украинцев. Так что да, это компания, которая много сделала для беженцев.