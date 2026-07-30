ВИДЕО. Свитолина потренировалась с Пегулой перед стартом на WTA 500 в США
Элина провела тренировку с Джессикой, а уже в ночь на 31 июля сыграет против Кудерметовой
Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит подготовку к хардовому турниру WTA 500 в Вашингтоне, США.
Элина потренировалась вместе с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Пегула – первая сеяная пятисотника, Свитолина – вторая.
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Свитолина стартует на пятисотнике в Вашингтоне в ночь на 1 июля. Ее первой соперницей будет Полина Кудерметова.
Встреча Элины и Полины начнется не ранее 03:00 по Киеву.
ВИДЕО. Свитолина потренировалась с Пегулой перед стартом на WTA 500 в США
Look who’s back in DC 🤩— Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 29, 2026
Top seeds @JPegula and Elina Svitolina will be in action tomorrow!#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/xS21caYKrr
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