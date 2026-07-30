Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит подготовку к хардовому турниру WTA 500 в Вашингтоне, США.

Элина потренировалась вместе с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Пегула – первая сеяная пятисотника, Свитолина – вторая.

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Свитолина стартует на пятисотнике в Вашингтоне в ночь на 1 июля. Ее первой соперницей будет Полина Кудерметова.

Встреча Элины и Полины начнется не ранее 03:00 по Киеву.

ВИДЕО. Свитолина потренировалась с Пегулой перед стартом на WTA 500 в США