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  4. ВИДЕО. Свитолина потренировалась с Пегулой перед стартом на WTA 500 в США
WTA
30 июля 2026, 13:50 |
171
0

ВИДЕО. Свитолина потренировалась с Пегулой перед стартом на WTA 500 в США

Элина провела тренировку с Джессикой, а уже в ночь на 31 июля сыграет против Кудерметовой

30 июля 2026, 13:50 |
171
0
ВИДЕО. Свитолина потренировалась с Пегулой перед стартом на WTA 500 в США
kostekcanu. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит подготовку к хардовому турниру WTA 500 в Вашингтоне, США.

Элина потренировалась вместе с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Пегула – первая сеяная пятисотника, Свитолина – вторая.

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Свитолина стартует на пятисотнике в Вашингтоне в ночь на 1 июля. Ее первой соперницей будет Полина Кудерметова.

Встреча Элины и Полины начнется не ранее 03:00 по Киеву.

ВИДЕО. Свитолина потренировалась с Пегулой перед стартом на WTA 500 в США

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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