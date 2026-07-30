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  4. В компанию к Полесью. Безус дал прогноз на матч ЛК Гент – ЛНЗ
Лига конференций
30 июля 2026, 11:41 |
453
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В компанию к Полесью. Безус дал прогноз на матч ЛК Гент – ЛНЗ

Бывший полузащитник «Гента» считает, что ключевым фактором победы бельгийцев станет опыт

30 июля 2026, 11:41 |
453
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В компанию к Полесью. Безус дал прогноз на матч ЛК Гент – ЛНЗ
ЛНЗ
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После вылета «Полесья» из Лиги конференций Украина пока осталась с тремя представителями в еврокубках нынешнего сезона. Сегодня, 30 июля ЛНЗ на выезде проведет ответный матч второго квалификационного раунда ЛК против бельгийского «Гента». Напомним, что первый поединок этих команд, который состоялся в польском Плоцке, завершился вничью – 0:0. О шансах черкащан в этой встрече сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Гента» и сборной Украины Роман Безус.

– Новичок еврокубков достойно смотрелся на фоне «Гента» в первом поединке, – сказал Безус. – Команда Виталия Пономарева действовала компактно, не дав, по большому счету, создать чего-то серьезного у своих ворот. А сами черкащане имели пару хороших моментов для того, чтобы забить.

«Гент» всегда сложно входит в еврокубки, так как чемпионат Бельгии начинается лишь через неделю. И из того, что я сказал выше, сложил свой прогноз на первый матч – 1:1 (улыбается).

Но предстоящий поединок будет отличаться, поскольку в Бельгии хозяева при своих болельщиках будут действовать более агрессивно. Они будут высоко прессинговать и постараются добыть голевое преимущество уже в первые минуты. Поэтому футболистам ЛНЗ крайне важно действовать дисциплинированно. И если украинской команде удастся выстоять, и быть хорошо готовыми физически, то минуты с 70-й у них будет больше шансов на успех, так как «Гент» раскроется еще больше, я в этом не сомневаюсь.

Впрочем, за счет опыта мне все-таки кажется, что минимальную победу завоюет бельгийская команда, которая и пройдет дальше – 2:1.

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Роман Безус Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент Виталий Пономарев эксклюзив Мнение эксперта Полесье Житомир Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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ВІрю в шанси "ЛНЗ", не факт, що вийде, вле шанси є.
Натомість, сумнівно, що "Динамо" зможе переграти "ПАОК" в Греції.
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