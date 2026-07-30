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Лига конференций
30 июля 2026, 09:16 | Обновлено 30 июля 2026, 09:25
3960
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«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков

Бывший вратарь сборной Украины уверен, что житомиряне должны были проходить «Копенгаген»

30 июля 2026, 09:16 | Обновлено 30 июля 2026, 09:25
3960
6 Comments
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
Полесье
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К сожалению, «Полесье», на которое возлагались большие надежды в плане выхода команды в третий квалификационный раунд Лиги конференций, не оправдало надежд украинских болельщиков. Да, команда Руслана Ротаня в противостоянии с «Копенгагеном выглядела очень даже неплохо, но вот результат по сумме двух матчей остался за датчанами (3:3, 2:1).

Про обидное выездное поражение сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт.

– Юрий Николаевич, каково ваше отчаяние, как специалиста и украинского болельщика после такой игры в Дании?
– Оно есть, и довольно приличное. У «Полесья» был великолепный шанс пройти дальше, особенно отчетливо это читалось, когда в дебюте второго тайма житомирская команда оказалась в большинстве, даже, несмотря на то, что на тот момент украинцы горели – 0:1. Все было более, чем реально, и вот именно это наибольше расстраивает в данной ситуации.

– Вы согласны с тем, что накануне ответных матчей украинских команд в квалификации еврокубков, самые лучшие шансы были у «Полесья»?
– 100 процентов. Первый матч показал, что подопечные Руслана Ротаня не использовали весь свой потенциал. Более того, игра в Кошице была полностью за «Полесьем». Тем не менее, даже счет 3:3 давал серьезные шансы на общий успех.

Впрочем, во второй игре на поле вышел совсем другой «Копенгаген». На мой взгляд, датчане недооценили своего соперника. Но сейчас они сыграли очень дисциплинированно на протяжении всего поединка, особенно качественно они отработали во втором тайме, когда остались в меньшинстве после удаления Судзуки. У датчан опыт игры на результат оказался на порядок выше, чем у украинской команды. «Копенгаген» после забитого в первом тайме мяча сыграл прагматично, отдал мяч и сосредоточил все силы на надежности оборонительных действий.

И нужно быть откровенным, сказав, что «Полесье» уж очень легко пропускало голы. Я бы сказал, что житомирская команда подарила победу своему оппоненту, за что датчане были благодарны.

– Вам не показалось, что, играя в большинстве «Полесье» действовало уж очень примитивно, предсказуемо для соперника?
– Есть такое. Были непонятные удары с дальних дистанций, когда можно было разыгрывать мяч, часто подводила спешка, не было толковой последней передачи. Если не ошибаюсь, за весь второй тайм была лишь одна такая, когда Филиппов отдавал на Краснопира, все. Это и есть нехватка класса, мастерства. Желание зашкаливало, а холодной головы, к сожалению, не было.

– Кто виноват?
– Наставник, как и положено в таких случаях, взял всю вину на себя, однако, на мой взгляд, не в нем причина. Прежде всего, это детские ошибки футболистов «Полесья» в обороне, нехватка опыта игр на международной арене. В первом поединке датчане, как я сказал, недооценили житомирян, но команда не воспользовалась этим в полной мере. Нужно было забивать больше, чем три мяча, все для этого было. В ответном матче на поле вышел совсем другой «Копенгаген», который действовал слаженно и дисциплинированно. Соперник умеет играть на результат.

– Нам снова нужно констатировать факт, что таков уровень нашего футбола?
– Нужно быть откровенным. На сегодняшний день имеем то, что имеем. Но при всем при этом, если перед этим противостоянием говорили то, что «Копенгаген» безусловный фаворит, то сейчас можно сказать, что «Полесье» потеряло великолепный шанс пройти этого оппонента. Датчане не переиграли украинскую команду, они просто воспользовались ошибками житомирян. А нам не хватило креатива в атаке, очень мало выжали из того, что было. Жаль.

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Юрий Вирт Полесье Житомир Копенгаген Лига конференций Александр Филиппов Игорь Краснопир Руслан Ротань эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 6
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Бездарна гра під керівництвом бездарного тренера
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+6
більш ніж очікуваний виліт цих  облізлих вовків
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+2
Легко пропустили?
Оно конечно, если в команде 5 нападающих.
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0
Те що Ротань всю провину за поразку "взяв на себе" - переважній більшості вболівальників " ні холодно, ні спекотно". А от чому його підопічні  показали такий примітивний футбол і допустили захмарний відсоток браку - це чисто тренерські питання. І знову боротьба за вище місце в УПЛ, щоб потрапити до єврокубків і знову продемонструвати там примітивний футбол. Якась біганина по колу.
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0
Вротань стайл рулить 
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0
Ну не шмогла я, не шмогла! 
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-1
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