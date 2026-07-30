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  4. Игрок Копенгагена – о Полесье: «Они не создавали опасность»
Лига конференций
30 июля 2026, 11:14 |
233
0

Игрок Копенгагена – о Полесье: «Они не создавали опасность»

Мадс Эмиль Мадсен высказался о домашнем матче

30 июля 2026, 11:14 |
233
0
Игрок Копенгагена – о Полесье: «Они не создавали опасность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мадс Эмиль Мадсен
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Полузащитник «Копенгагена» Мадс Эмиль Мадсен проанализировал ответный матч с «Полесьем» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Датский клуб на своем поле одолел соперника со счетом 2:1 и пробился в следующий этап по сумме двух встреч (5:4).

В домашнем поединке Мадсен отличился ассистом, отдав голевую передачу на Роберта.

«Мы забили отличный гол ниоткуда, и после этого, как по мне, просто бились. Возможно, у них и было много ударов, но я не считаю, что они создавали по-настоящему серьезную опасность.

Мой ассист в матче? Это было просто крутое действие. Я помог отобрать мяч, продолжил свой забег в глубину, получил длинную передачу от Эльюнусси, а затем увидел, как Роберт вбегает в штрафную площадь», – заявил Мадсен.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье
Андрей Витренко Источник: bold.dk
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