Автор гола в ворота Полесья: «Игра не всегда клеилась. Не все идеально»
Мохамед Эльюнусси поддержал партнеров после победы над «волками»
Нападающий «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси похвалил команду после победы над «Полесьем» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
«Копенгаген» дома переиграл соперника со счетом 2:1, а Мохамед стал автором первого гола в матче.
Благодаря успешному домашнему поединку «Копенгаген» пробился в следующий раунд квалификации, так как первая игра закончилась вничью (3:3).
«Теперь я могу сказать, что снова узнаю свою команду. Эту команду, которую я так сильно люблю. Команду, которая бегает, дерется и выигрывает дуэли. Нашего игрока удаляют, но мы выкладываемся на полную и терпим вместе. Это фантастика.
Конечно, мы получили новый заряд энергии и уверенности – именно то, что нам сейчас нужно. Стоит признать, что не все было идеально и игра не всегда клеилась, но это делает еще более важным то, что мы поддерживаем и помогаем друг другу, и это именно то, что я вижу», – сказал Мохамед.
Датский клуб в следующем раунде сыграет с победителем пары «Дебрецен» – «Пюник».
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