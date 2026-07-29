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  4. Тренер Копенгагена: «Не увидел уныния на поле. Но у нас были проблемы»
Лига конференций
29 июля 2026, 23:36 |
163
0

Тренер Копенгагена: «Не увидел уныния на поле. Но у нас были проблемы»

Бо Свенссон похвалил своих подопечных за самоотдачу

29 июля 2026, 23:36 |
163
0
Тренер Копенгагена: «Не увидел уныния на поле. Но у нас были проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бо Свенссон
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Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон прокомментировал выступление своей команды во втором матче против «Полесья» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Столичный клуб Дании на своем поле переиграл «волков» со счетом 2:1 и прошел дальше по сумме двух матчей (5:4).

«Я рад и горжусь тем, как игроки выложились на полную в этой третьей игре за шесть дней, но понятно, что мы все еще можем и должны прибавлять.

Главной задачей первой недели было пройти дальше в Европе и одержать победу в стартовом матче против «Лонгбю», и это удалось. Однако сегодня у нас снова были проблемы – не только тогда, когда остались вдесятером сразу после перерыва, но и еще до него, ведь по плану мы точно не должны были отдавать им инициативу настолько сильно.

Мы хотели играть выше на поле, но не подбирались к ним достаточно близко и сами не создавали достаточно моментов. Они же снова показали сегодня вечером, что являются хорошо обученной и сыгранной командой, допускающей очень мало технического брака. И это не оправдание, но они и не играли матч три дня назад.

В перерыве мы говорили о том, что нужно действовать смелее впереди и больше владеть мячом, однако этот план сорвался из-за ранней красной карточки.

Тогда я подумал, что это будет долгий второй тайм, но я не увидел уныния на поле, и парни сделали все возможное, чтобы выгрызть эту победу во втором тайме. А затем Роберт снова стал ключевым игроком для нас, заработав пенальти в первом тайме и забив второй гол после отличной работы Мадса Эмиля.

Как я уже говорил, главным было прежде всего пройти дальше, и игроки отлично справились с этой задачей, сплотившись в решающий момент», – сказал Свенссон.

Если «Полесье» уже завершило евросезон, то «Копенгаген» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Дебрецен» – «Пюник».

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье Бо Свенссон
Андрей Витренко Источник: ФК Копенгаген
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