«Я вижу это каждый день». Туран объяснил, что его удивляет в украинцах

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о том, что его больше всего впечатляет в украинцах.

«Сила украинцев в том, что они улыбаются и работают даже в самые тяжелые времена. Я вижу эту стойкость каждый день в своих игроках и сотрудниках клуба. Это вдохновляет больше, чем любые кубки», – пояснил специалист.

Арда Туран возглавил «Шахтер» в мае 2025 года. На этой должности он сменил Марино Пушича. Контракт турецкого тренера с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.