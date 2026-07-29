«Я вижу это каждый день». Туран объяснил, что его удивляет в украинцах
Стойкость украинского народа вдохновляет турецкого специалиста
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о том, что его больше всего впечатляет в украинцах.
«Сила украинцев в том, что они улыбаются и работают даже в самые тяжелые времена. Я вижу эту стойкость каждый день в своих игроках и сотрудниках клуба. Это вдохновляет больше, чем любые кубки», – пояснил специалист.
Арда Туран возглавил «Шахтер» в мае 2025 года. На этой должности он сменил Марино Пушича. Контракт турецкого тренера с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
История Шиши Масару, украинского сомотори из Мелитополя Сергея Соколовского
В этот вечер в нескольких парах прошли матчи 2-го квалификационного раунда