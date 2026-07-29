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  4. «Я вижу это каждый день». Туран объяснил, что его удивляет в украинцах
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 17:30 | Обновлено 29 июля 2026, 17:31
303
0

«Я вижу это каждый день». Туран объяснил, что его удивляет в украинцах

Стойкость украинского народа вдохновляет турецкого специалиста

29 июля 2026, 17:30 | Обновлено 29 июля 2026, 17:31
303
0
«Я вижу это каждый день». Туран объяснил, что его удивляет в украинцах
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о том, что его больше всего впечатляет в украинцах.

«Сила украинцев в том, что они улыбаются и работают даже в самые тяжелые времена. Я вижу эту стойкость каждый день в своих игроках и сотрудниках клуба. Это вдохновляет больше, чем любые кубки», – пояснил специалист.

Арда Туран возглавил «Шахтер» в мае 2025 года. На этой должности он сменил Марино Пушича. Контракт турецкого тренера с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.

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Арда Туран Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
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