ВИДЕО. Динамо тепло встретили в Греции перед матчем с ПАОКом
Украинская диаспора встретила «бело-синих» в аэропорту
Делегация киевского «Динамо» прибыла в греческие Салоники, где состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против местного ПАОКа.
Прямо в аэропорту киевлян встретили представители украинской диаспоры, которые тепло приветствовали и поддержали динамовцев. Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк поблагодарил болельщиков за приятную встречу.
«Очень приятно, что наша община встретила нас с детьми. Мы сознательно пошли на этот шаг – отказались от гостевой трибуны, чтобы не подвергать наших людей опасности, ведь вы видели, какие провокации были и в Польше, и в прошлый раз, когда мы играли здесь с U-19, было очень много провокаций, мы не могли покинуть стадион. Поэтому такое решение было принято.
Если бы они были на трибунах, нам и по эмоциям, и по самой атмосфере было бы гораздо удобнее играть и приятнее для наших игроков, и болельщики также получали бы эмоции на стадионе. К сожалению, они не попадут на стадион, и они об этом говорили: «К сожалению, мы не будем на стадионе вас поддерживать».
Очень приятно иметь такую поддержку в Греции, нашу общину. Вы видите, наши люди везде, они поддерживают, они болеют – и это многое значит. Для нас, для игроков и вообще для Украины это очень важно», – сказал Костюк.
Напомним, что в первом матче киевляне уступили грекам со счётом 3:2. Вторая встреча с ПАОКом состоится в четверг, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45.
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