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Лига Европы
27 июля 2026, 22:37 | Обновлено 27 июля 2026, 22:38
113
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Где смотреть онлайн матч ПАОК – Динамо

Встреча состоится 30 июля в Греции

27 июля 2026, 22:37 | Обновлено 27 июля 2026, 22:38
113
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Где смотреть онлайн матч ПАОК – Динамо
ФК Динамо
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В среду, 30 июля, киевское «Динамо» сыграет ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27 против греческого ПАОКа.

Поединок состоится в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче команда Игоря Костюка уступила со счётом 2:3.

Победитель двухматчевого противостояния встретится в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с победителем пары «Андерлехт» – «Хаммарбю».

В прямом эфире матч ПАОК – «Динамо» покажут телеканал «2+2», а также официальный YouTube-канал «Динамо» и YouTube-канал FootballHub.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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3:0 на користь ПАОКа, 100% инфа 
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