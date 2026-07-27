Где смотреть онлайн матч ПАОК – Динамо
Встреча состоится 30 июля в Греции
В среду, 30 июля, киевское «Динамо» сыграет ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27 против греческого ПАОКа.
Поединок состоится в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом матче команда Игоря Костюка уступила со счётом 2:3.
Победитель двухматчевого противостояния встретится в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с победителем пары «Андерлехт» – «Хаммарбю».
В прямом эфире матч ПАОК – «Динамо» покажут телеканал «2+2», а также официальный YouTube-канал «Динамо» и YouTube-канал FootballHub.
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