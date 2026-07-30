Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму
Турецкий «Галатасарай» по-прежнему заинтересован в приобретении украинского нападающего Матвея Пономаренко из киевского «Динамо».
Журналист Бурхан Джан Терзи сообщил, что стамбульский клуб ранее сделал предложение по форварду. Речь шла об аренде футболиста с опцией выкупа за 25 миллионов евро, однако киевский клуб это предложение отклонил.
Позже появилась информация о продлении контракта Пономаренко с «Динамо», что многие восприняли как завершение переговоров с турецким клубом.
«Люди называли Пономаренко. Затем «Галатасарай» сделал предложение с арендой и опцией выкупа за 25 миллионов евро. Но этот вариант не был принят киевским клубом. После этого возникла ситуация с продлением контракта, и её восприняли как «всё закрыто». Но, по моей последней информации, «Галатасарай» не вышел из борьбы за Пономаренко», – сказал журналист.
🚨 #SONDAKİKA | GALATASARAY PONOMARENKO İÇİN MASADAN KALKMIŞ DEĞİL!— Lüpen Sports (@Lupen_Sports) July 28, 2026
🗣 @burhancanterzii: “Ponomarenko'yu insanlar söyledi. Sonra Galatasaray kiralık ve 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu içeren bir teklif yaptı.
Ancak bu teklif Kiev kulübü tarafından kabul edilmedi. Daha… https://t.co/FOo3Yh504Y pic.twitter.com/CUx7WmJ13d
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