Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Турецкий «Галатасарай» по-прежнему заинтересован в приобретении украинского нападающего Матвея Пономаренко из киевского «Динамо».

Журналист Бурхан Джан Терзи сообщил, что стамбульский клуб ранее сделал предложение по форварду. Речь шла об аренде футболиста с опцией выкупа за 25 миллионов евро, однако киевский клуб это предложение отклонил.

Позже появилась информация о продлении контракта Пономаренко с «Динамо», что многие восприняли как завершение переговоров с турецким клубом.

«Люди называли Пономаренко. Затем «Галатасарай» сделал предложение с арендой и опцией выкупа за 25 миллионов евро. Но этот вариант не был принят киевским клубом. После этого возникла ситуация с продлением контракта, и её восприняли как «всё закрыто». Но, по моей последней информации, «Галатасарай» не вышел из борьбы за Пономаренко», – сказал журналист.