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  4. Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 11:13 | Обновлено 30 июля 2026, 11:24
13751
14

Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму

30 июля 2026, 11:13 | Обновлено 30 июля 2026, 11:24
13751
14 Comments
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» по-прежнему заинтересован в приобретении украинского нападающего Матвея Пономаренко из киевского «Динамо».

Журналист Бурхан Джан Терзи сообщил, что стамбульский клуб ранее сделал предложение по форварду. Речь шла об аренде футболиста с опцией выкупа за 25 миллионов евро, однако киевский клуб это предложение отклонил.

Позже появилась информация о продлении контракта Пономаренко с «Динамо», что многие восприняли как завершение переговоров с турецким клубом.

«Люди называли Пономаренко. Затем «Галатасарай» сделал предложение с арендой и опцией выкупа за 25 миллионов евро. Но этот вариант не был принят киевским клубом. После этого возникла ситуация с продлением контракта, и её восприняли как «всё закрыто». Но, по моей последней информации, «Галатасарай» не вышел из борьбы за Пономаренко», – сказал журналист.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 14
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Аффффтар, забанься вже сам. Твої гавнопости твльки огиду викликають.
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+18
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Ці постійні трансферні новини про Пономаренка , як ситуація зі старого анекдоту , коли їжачки лізли на кактус , кололися , падали , але всеодно знову лізли на кактус ).
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+10
Що значить оренда з опцією викупу? Або гроші на бочку, або це несерйозно. А то турки завжди все хочуть на дурняк. 
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+2
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Сейчас днонамо отсосет у парка, завершит еврокубки, так и не начав их, и будут рады хотя бы 10 мультам за этого желторотого недофорварда
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+1
шукайте на кому одружився Матвій ,якщо там є хоча б дрібний зв'язок з линамівськими "серцями" то ніхто нікуди не поїде))))
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0
Ця маладая каманда вартує один, один мішок молодої картохи. З Пономаренком - 3 (три мішки картоплі). Вся ця команда набиралася недоменеджментом , який не може побачити різницю між фланговим захисником та більярдистом, бо просто не хватає логіки зрозуміти, що в команді роблять булєци, біловари та нещерети. Тому все це вже навіть не смішно читати. Таке відчуття, хоча це вже давно не відчуття. У нас футболєри та їхній обслуговуючий персонал просто живе своє життя , давно відірване від реальності. Поки ми будемо за них читати та про них писати , рівно до тих пір вони будуть вважати себе футболістами
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-2
768 миллионов и не пенса меньше!
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-4
Стара шл*ха все хоче продатися подорожче, але нас не обманеш)
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-5
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Ни в коем случае не продавать, самим пригодится в Кубке Украины и борьбе за 4-5 место) Через год с Шапаренковой за 300+999 млн уйдут))
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-10
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