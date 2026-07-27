Ливерпуль договорился о контракте со звездой ПСЖ за 170 млн

«Ливерпуль» согласовал с вингером ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола условия личного контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, француз согласился на существенное повышение зарплаты и долгосрочное сотрудничество до 2032 года. Английский гранд не пугает желание парижан получить за своего игрока 170 миллионов евро, однако клуб хочет снизить цену на футболиста, который не входит в планы Луиса Энрике на следующий сезон. Ожидается, что в ближайшее время мерсисайдцы сделают ПСЖ предложение в размере 100 миллионов евро.

Баркола выступает в составе парижского клуба с 2023 года. Его трансфер из «Лиона» обошёлся ПСЖ в 45 миллионов евро. В прошлом сезоне он отличился 13 голами и 6 голевыми передачами в 49 матчах.