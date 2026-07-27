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Англия
27 июля 2026, 13:21 |
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Ливерпуль договорился о контракте со звездой ПСЖ за 170 млн

Баркола согласился перейти в мерсисайдский клуб

27 июля 2026, 13:21 |
550
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Ливерпуль договорился о контракте со звездой ПСЖ за 170 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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«Ливерпуль» согласовал с вингером ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола условия личного контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, француз согласился на существенное повышение зарплаты и долгосрочное сотрудничество до 2032 года. Английский гранд не пугает желание парижан получить за своего игрока 170 миллионов евро, однако клуб хочет снизить цену на футболиста, который не входит в планы Луиса Энрике на следующий сезон. Ожидается, что в ближайшее время мерсисайдцы сделают ПСЖ предложение в размере 100 миллионов евро.

Баркола выступает в составе парижского клуба с 2023 года. Его трансфер из «Лиона» обошёлся ПСЖ в 45 миллионов евро. В прошлом сезоне он отличился 13 голами и 6 голевыми передачами в 49 матчах.

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Брэдли Баркола Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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