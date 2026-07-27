Алонсо объяснил, зачем Челси приобрел игрока за 138 миллионов евро

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, как клуб решил осуществить самый дорогой трансфер в истории клуба.

Недавно лондонцы приобрели полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за 138 миллионов евро.

«Это произошло быстро. Морган – тот, кого мы долго рассматривали, но он точно станет ключевым игроком», – заявил тренер.

В прошлом сезоне Роджерс забил 14 голов и отдал 12 голевых передач в 55 матчах за «Астон Виллу».