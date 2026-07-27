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  4. Алонсо объяснил, зачем Челси приобрел игрока за 138 миллионов евро
Англия
27 июля 2026, 12:02 | Обновлено 27 июля 2026, 12:03
258
0

Алонсо объяснил, зачем Челси приобрел игрока за 138 миллионов евро

Морган Роджерс уже давно находился в поле зрения лондонцев

27 июля 2026, 12:02 | Обновлено 27 июля 2026, 12:03
258
0
Алонсо объяснил, зачем Челси приобрел игрока за 138 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, как клуб решил осуществить самый дорогой трансфер в истории клуба.

Недавно лондонцы приобрели полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за 138 миллионов евро.

«Это произошло быстро. Морган – тот, кого мы долго рассматривали, но он точно станет ключевым игроком», – заявил тренер.

В прошлом сезоне Роджерс забил 14 голов и отдал 12 голевых передач в 55 матчах за «Астон Виллу».

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Морган Роджерс Хаби Алонсо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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