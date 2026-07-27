Англия27 июля 2026, 12:02 | Обновлено 27 июля 2026, 12:03
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Алонсо объяснил, зачем Челси приобрел игрока за 138 миллионов евро
Морган Роджерс уже давно находился в поле зрения лондонцев
27 июля 2026, 12:02 | Обновлено 27 июля 2026, 12:03
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, как клуб решил осуществить самый дорогой трансфер в истории клуба.
Недавно лондонцы приобрели полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за 138 миллионов евро.
«Это произошло быстро. Морган – тот, кого мы долго рассматривали, но он точно станет ключевым игроком», – заявил тренер.
В прошлом сезоне Роджерс забил 14 голов и отдал 12 голевых передач в 55 матчах за «Астон Виллу».
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