Более 30 млн евро. Челси ответил Комо по трансферу защитника
Лондонцев не устроило предложение по Трево Чалобе
Лондонский «Челси» ответил отказом на предложение итальянского клуба «Комо» по Трево Чалобе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеров» не устроила цена в 25 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов.
«Челси» хочет получить за Трево сумму более 30 миллионов, поэтому «Комо» вынужден искать другие варианты для усиления защиты.
Чалоба заинтересован в уходе из «Челси», но пока других предложений по трансферу нет.
Трево – воспитанник «пенсионеров», отыгравший 151 матч за основную команду (8 голов, 3 ассиста).
Недавно Чалоба вернулся с ЧМ-2026 с бронзовой медалью. На турнире он провёл лишь один матч – за третье место против Франции, в котором Англия победила со счетом 6:4.
🚨🔵 Chelsea inform Como new proposal worth €25m plus €5m for Trevoh Chalobah is not enough to get the deal done.#CFC want more than €30m to sell Trevoh and Como also explore different options at centre back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Chalobah remains keen on move + still likely to leave. pic.twitter.com/1FJRBLSqqD
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