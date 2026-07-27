Более 30 млн евро. Челси ответил Комо по трансферу защитника

Лондонский «Челси» ответил отказом на предложение итальянского клуба «Комо» по Трево Чалобе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеров» не устроила цена в 25 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов.

«Челси» хочет получить за Трево сумму более 30 миллионов, поэтому «Комо» вынужден искать другие варианты для усиления защиты.

Чалоба заинтересован в уходе из «Челси», но пока других предложений по трансферу нет.

Трево – воспитанник «пенсионеров», отыгравший 151 матч за основную команду (8 голов, 3 ассиста).

Недавно Чалоба вернулся с ЧМ-2026 с бронзовой медалью. На турнире он провёл лишь один матч – за третье место против Франции, в котором Англия победила со счетом 6:4.