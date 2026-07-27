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Англия
27 июля 2026, 08:44 | Обновлено 27 июля 2026, 09:07
189
0

Более 30 млн евро. Челси ответил Комо по трансферу защитника

Лондонцев не устроило предложение по Трево Чалобе

27 июля 2026, 08:44 | Обновлено 27 июля 2026, 09:07
189
0
Более 30 млн евро. Челси ответил Комо по трансферу защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба
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Лондонский «Челси» ответил отказом на предложение итальянского клуба «Комо» по Трево Чалобе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеров» не устроила цена в 25 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов.

«Челси» хочет получить за Трево сумму более 30 миллионов, поэтому «Комо» вынужден искать другие варианты для усиления защиты.

Чалоба заинтересован в уходе из «Челси», но пока других предложений по трансферу нет.

Трево – воспитанник «пенсионеров», отыгравший 151 матч за основную команду (8 голов, 3 ассиста).

Недавно Чалоба вернулся с ЧМ-2026 с бронзовой медалью. На турнире он провёл лишь один матч – за третье место против Франции, в котором Англия победила со счетом 6:4.

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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