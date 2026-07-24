Комо может подписать призера чемпионата мира за 30 миллионов евро
Трево Чалоба может покинуть Челси
Итальянский «Комо» продолжает проявлять интерес к английскому центральному защитнику лондонского «Челси» Трево Чалобе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб Серии А сделал улучшенное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Оно составляет гарантированные 25 миллионов евро и 5 миллионов евро в виде легкодостижимых бонусов.
В сезоне 2025/26 Трево Чалоба провёл 47 матчей на клубном уровне, забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бронзового призёра чемпионата мира 2026 года в 40 миллионов евро.
Ранее «Челси» подписал контракт с Морганом Роджерсом.
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