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  4. Комо может подписать призера чемпионата мира за 30 миллионов евро
Италия
24 июля 2026, 18:29 |
864
0

Комо может подписать призера чемпионата мира за 30 миллионов евро

Трево Чалоба может покинуть Челси

24 июля 2026, 18:29 |
864
0
Комо может подписать призера чемпионата мира за 30 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский «Комо» продолжает проявлять интерес к английскому центральному защитнику лондонского «Челси» Трево Чалобе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Серии А сделал улучшенное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Оно составляет гарантированные 25 миллионов евро и 5 миллионов евро в виде легкодостижимых бонусов.

В сезоне 2025/26 Трево Чалоба провёл 47 матчей на клубном уровне, забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бронзового призёра чемпионата мира 2026 года в 40 миллионов евро.

Ранее «Челси» подписал контракт с Морганом Роджерсом.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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