Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 18:47 | Обновлено 27 июля 2026, 19:16
3365
1

Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо

Клуб назначил нового руководителя академии

27 июля 2026, 18:47 | Обновлено 27 июля 2026, 19:16
3365
1 Comments
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» проводит кадровые изменения в структуре клуба. Руководство столичной команды решило обновить руководство академии.

По информации журналиста Николая Тищенко, «Динамо» уже определилось с новым руководителем детско-юношеской футбольной школы клуба, но пока не назвало имя специалиста.

Предыдущий директор ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского Александр Ищенко покинул свой пост после завершения прошлого сезона. Он возглавлял академию киевского клуба в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе капитана
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Не «динамовское сердце». В академии Динамо – новый руководитель
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
Оцените материал
(51)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Бокс | 27 июля 2026, 03:37 13
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!

Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя

«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов
Футбол | 27 июля 2026, 15:21 4
«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов
«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов

Шахтер будет бороться за выход в плей-офф турнира

Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Футбол | 27.07.2026, 14:33
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27.07.2026, 02:32
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего
Футбол | 27.07.2026, 17:14
Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего
Желание Алонсо. Челси может подписать 35-летнего нападающего
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Петушиный трёп...
Ответить
-1
Популярные новости
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 118
Футбол
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
26.07.2026, 10:18 1
Бокс
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
26.07.2026, 11:44 30
Футбол
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
26.07.2026, 08:32 1
Бокс
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
25.07.2026, 18:24 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем