Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо

Киевское «Динамо» проводит кадровые изменения в структуре клуба. Руководство столичной команды решило обновить руководство академии.

По информации журналиста Николая Тищенко, «Динамо» уже определилось с новым руководителем детско-юношеской футбольной школы клуба, но пока не назвало имя специалиста.

Предыдущий директор ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского Александр Ищенко покинул свой пост после завершения прошлого сезона. Он возглавлял академию киевского клуба в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.