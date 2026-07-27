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  4. Первый трофей и дебют в топ-50. Определен чемпион ATP 250 в Эшториле
ATP
27 июля 2026, 07:49 | Обновлено 27 июля 2026, 08:14
158
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Первый трофей и дебют в топ-50. Определен чемпион ATP 250 в Эшториле

Люка ван Аш в финале португальского турнира в трех сетах одолел Александера Блокса

27 июля 2026, 07:49 | Обновлено 27 июля 2026, 08:14
158
0
Первый трофей и дебют в топ-50. Определен чемпион ATP 250 в Эшториле
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка ван Аш
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Французский теннисист Люка ван Аш (АТР 78) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Эшториле, Португалия.

В финале француз в трех сетах переиграл представителя Бельгии Александера Блокса (АТР 38) з 2 часа и 26 минут.

ATP 250 Эшторил. Грунт. Финал

Люка ван Аш (Франция) – Александер Блокс (Бельгия) [4] – 6:4, 4:6, 7:5

Ван Аш во второй раз в двух очных противостояниях одолел Блокса – в феврале 2026 года Люка выиграл у Александера на челленджере в Лилле.

22-летний ван Аш впервые в карьере сыграл в финале на уровне Тура и завоевал первый трофей. На пути к триумфу Люка также прошел Фредерику Феррейру Силву, Пабло Карреньо Бусту, Андрея Рублева и Уго Гастона.

В обновленном рейтинге Люка дебютирует в топ-50, поднявшись на 48-е место.

Видеообзор матча

Фото с церемонии награждения

Инфографика

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Люка Ван Аш Александер Блокс ATP Эшторил
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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