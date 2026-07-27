Первый трофей и дебют в топ-50. Определен чемпион ATP 250 в Эшториле
Люка ван Аш в финале португальского турнира в трех сетах одолел Александера Блокса
Французский теннисист Люка ван Аш (АТР 78) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Эшториле, Португалия.
В финале француз в трех сетах переиграл представителя Бельгии Александера Блокса (АТР 38) з 2 часа и 26 минут.
ATP 250 Эшторил. Грунт. Финал
Люка ван Аш (Франция) – Александер Блокс (Бельгия) [4] – 6:4, 4:6, 7:5
Ван Аш во второй раз в двух очных противостояниях одолел Блокса – в феврале 2026 года Люка выиграл у Александера на челленджере в Лилле.
22-летний ван Аш впервые в карьере сыграл в финале на уровне Тура и завоевал первый трофей. На пути к триумфу Люка также прошел Фредерику Феррейру Силву, Пабло Карреньо Бусту, Андрея Рублева и Уго Гастона.
В обновленном рейтинге Люка дебютирует в топ-50, поднявшись на 48-е место.
Видеообзор матча
Фото с церемонии награждения
Инфографика
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