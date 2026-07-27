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  4. Жозе Моуриньо выбрал пять игроков Реала, которые являются неприкасаемыми
Испания
27 июля 2026, 01:41 |
328
0

Жозе Моуриньо выбрал пять игроков Реала, которые являются неприкасаемыми

Гюлер, Беллингем, Вальверде, Бернарду Силва и Мбаппе сыграют ключевую роль в новом сезоне

27 июля 2026, 01:41 |
328
0
Жозе Моуриньо выбрал пять игроков Реала, которые являются неприкасаемыми
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо выбрал пять неприкасаемых игроков, которые будут определять развитие команды в следующем сезоне.

Испанский журналист Абрахам Ромеро сообщил, что в список вошли полузащитники Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Джуд Беллингем, Арда Гюлер и форвард Килиан Мбаппе.

Именитый тренер высоко ценит их сочетание индивидуального мастерства, ментальности и тактической универсальности. При этом другим футболистам королевского клуба придется бороться за место в стартовом составе.

Моуриньо заменил на должности главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, который не выполнил поставленных задач – «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и стал вторым в чемпионате.

Мадридский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления для Жозе и уже согласовал условия личного контракта с лучшим игроком чемпионата мира.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Жозе Моуриньо Джуд Беллингем Федерико Вальверде Арда Гюлер Бернарду Силва Килиан Мбаппе
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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