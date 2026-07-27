Жозе Моуриньо выбрал пять игроков Реала, которые являются неприкасаемыми
Гюлер, Беллингем, Вальверде, Бернарду Силва и Мбаппе сыграют ключевую роль в новом сезоне
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо выбрал пять неприкасаемых игроков, которые будут определять развитие команды в следующем сезоне.
Испанский журналист Абрахам Ромеро сообщил, что в список вошли полузащитники Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Джуд Беллингем, Арда Гюлер и форвард Килиан Мбаппе.
Именитый тренер высоко ценит их сочетание индивидуального мастерства, ментальности и тактической универсальности. При этом другим футболистам королевского клуба придется бороться за место в стартовом составе.
Моуриньо заменил на должности главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, который не выполнил поставленных задач – «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и стал вторым в чемпионате.
Мадридский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления для Жозе и уже согласовал условия личного контракта с лучшим игроком чемпионата мира.
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