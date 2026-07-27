Жозе Моуриньо выбрал пять игроков Реала, которые являются неприкасаемыми

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо выбрал пять неприкасаемых игроков, которые будут определять развитие команды в следующем сезоне.

Испанский журналист Абрахам Ромеро сообщил, что в список вошли полузащитники Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Джуд Беллингем, Арда Гюлер и форвард Килиан Мбаппе.

Именитый тренер высоко ценит их сочетание индивидуального мастерства, ментальности и тактической универсальности. При этом другим футболистам королевского клуба придется бороться за место в стартовом составе.

Моуриньо заменил на должности главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, который не выполнил поставленных задач – «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и стал вторым в чемпионате.

Мадридский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления для Жозе и уже согласовал условия личного контракта с лучшим игроком чемпионата мира.