Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мадридский Реал согласовал контракт с лучшим футболистом чемпионата мира
Англия
25 июля 2026, 13:07 | Обновлено 25 июля 2026, 13:36
1643
0

Мадридский Реал согласовал контракт с лучшим футболистом чемпионата мира

Родри сообщил английскому «Манчестер Сити» о своем желании перебраться в Мадрид

25 июля 2026, 13:07 | Обновлено 25 июля 2026, 13:36
1643
0
Мадридский Реал согласовал контракт с лучшим футболистом чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри 
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри решил продолжить карьеру в Ла Лиге. Об этом сообщил инсайдер Маттео Моретто.

Лучший игрок прошедшего чемпионата мира и обладатель золотой награды провел успешные переговоры с мадридским «Реалом» и согласовал все условия будущего контракта.

В услугах опытного 30-летнего испанца заинтересован главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо. Родри ожидает, что «Реал» сможет договориться с «Манчестер Сити».

«Горожане» пытались сохранить в своем составе полузащитника и даже предложили продление контракта на более выгодных финансовых условиях, но получили отказ.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча на клубном уровне, в которых забил два гола. В активе испанца – восемь игр на чемпионате мира и победа в финале над сборной Аргентины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал долгосрочный контракт с защитником
ВИДЕО. Жозе Моуриньо дал первое интервью в Реале и заговорил о Кукурелье
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ попрощался с двухкратным победителем Лиги чемпионов
Манчестер Сити Реал Мадрид Родри Маттео Моретто трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги ЧМ-2026 по футболу
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Футбол | 25 июля 2026, 09:57 5
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение

Люсин не перейдет в «Черноморец»

Клуб УПЛ потеряет ключевого легионера. Футболист не хочет играть в Украине
Футбол | 25 июля 2026, 11:58 0
Клуб УПЛ потеряет ключевого легионера. Футболист не хочет играть в Украине
Клуб УПЛ потеряет ключевого легионера. Футболист не хочет играть в Украине

Неманья Анджушич покинет луганскую Зарю

Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Бокс | 24.07.2026, 19:39
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Футбол | 25.07.2026, 07:59
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Бокс | 25.07.2026, 08:47
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 3
Футбол
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
23.07.2026, 23:31 13
Футбол
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем