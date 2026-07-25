Мадридский Реал согласовал контракт с лучшим футболистом чемпионата мира

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри решил продолжить карьеру в Ла Лиге. Об этом сообщил инсайдер Маттео Моретто.

Лучший игрок прошедшего чемпионата мира и обладатель золотой награды провел успешные переговоры с мадридским «Реалом» и согласовал все условия будущего контракта.

В услугах опытного 30-летнего испанца заинтересован главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо. Родри ожидает, что «Реал» сможет договориться с «Манчестер Сити».

«Горожане» пытались сохранить в своем составе полузащитника и даже предложили продление контракта на более выгодных финансовых условиях, но получили отказ.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча на клубном уровне, в которых забил два гола. В активе испанца – восемь игр на чемпионате мира и победа в финале над сборной Аргентины.