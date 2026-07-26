Украинец, который забил Ливерпулю: «Лучше и быть не могло»
Тимур Тутеров дал комментарий после игры с «Ливерпулем»
Украинский футболист «Сандерленда» Тимур Тутеров подписал новый контракт с клубом и отметился голом в спарринге с «Ливерпулем» в Штатах.
«Я очень горд своей игрой и игрой партнеров. У нас была отличная возможность сыграть против невероятных футболистов вроде Собослаи, у которых так много опыта. Это большой момент для меня», – заявил Тутеров.
«Я счастлив подписать новый контракт. Лучше и быть не могло. Для меня сезон начался хорошо, и я надеюсь, что не опущусь ниже этого уровня и этих стандартов.
В США невероятно все. Я здесь впервые, и для меня все интересно. Я восхищен возможностью изучать Америку», – добавил Тутеров.
✍️ New contract— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 26, 2026
🎯 Two goals in two games
🇺🇸 USA pre-season tour
Keep up the great work, Timur! 👊 pic.twitter.com/XR7rkz6OBE
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