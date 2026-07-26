Украинец, который забил Ливерпулю: «Лучше и быть не могло»

Украинский футболист «Сандерленда» Тимур Тутеров подписал новый контракт с клубом и отметился голом в спарринге с «Ливерпулем» в Штатах.

«Я очень горд своей игрой и игрой партнеров. У нас была отличная возможность сыграть против невероятных футболистов вроде Собослаи, у которых так много опыта. Это большой момент для меня», – заявил Тутеров.

«Я счастлив подписать новый контракт. Лучше и быть не могло. Для меня сезон начался хорошо, и я надеюсь, что не опущусь ниже этого уровня и этих стандартов.

В США невероятно все. Я здесь впервые, и для меня все интересно. Я восхищен возможностью изучать Америку», – добавил Тутеров.