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  4. Украинец, который забил Ливерпулю: «Лучше и быть не могло»
Англия
26 июля 2026, 21:52 |
492
0

Украинец, который забил Ливерпулю: «Лучше и быть не могло»

Тимур Тутеров дал комментарий после игры с «Ливерпулем»

26 июля 2026, 21:52 |
492
0
Украинец, который забил Ливерпулю: «Лучше и быть не могло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
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Украинский футболист «Сандерленда» Тимур Тутеров подписал новый контракт с клубом и отметился голом в спарринге с «Ливерпулем» в Штатах.

«Я очень горд своей игрой и игрой партнеров. У нас была отличная возможность сыграть против невероятных футболистов вроде Собослаи, у которых так много опыта. Это большой момент для меня», – заявил Тутеров.

«Я счастлив подписать новый контракт. Лучше и быть не могло. Для меня сезон начался хорошо, и я надеюсь, что не опущусь ниже этого уровня и этих стандартов.

В США невероятно все. Я здесь впервые, и для меня все интересно. Я восхищен возможностью изучать Америку», – добавил Тутеров.

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Тимур Тутеров Сандерленд Ливерпуль
Руслан Полищук Источник
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