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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Тутеров продлил контракт с клубом АПЛ
Англия
20 июля 2026, 22:51 |
544
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Тутеров продлил контракт с клубом АПЛ

Тимур Тутеров останется в «Сандерленде» еще на два года

20 июля 2026, 22:51 |
544
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Тутеров продлил контракт с клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
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Футбольный клуб «Сандерленд» сообщил, что Тимур Тутеров подписал новый контракт с клубом. Новая сделка рассчитана до лета 2028 года.

Левому вингеру 21 год, он воспитанник академии «Колоса», перебрался в «Сандерленд» три года назад. Вторую часть прошлого сезона Тутеров провел на правах аренды в «Эксетере».

Всего же в футбольном году 2025/26 он забил 12 голов и отдал два ассиста в 30 матчах.

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Сандерленд Тимур Тутеров продление контракта трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник
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