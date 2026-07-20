ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Тутеров продлил контракт с клубом АПЛ

Футбольный клуб «Сандерленд» сообщил, что Тимур Тутеров подписал новый контракт с клубом. Новая сделка рассчитана до лета 2028 года.

Левому вингеру 21 год, он воспитанник академии «Колоса», перебрался в «Сандерленд» три года назад. Вторую часть прошлого сезона Тутеров провел на правах аренды в «Эксетере».

Всего же в футбольном году 2025/26 он забил 12 голов и отдал два ассиста в 30 матчах.