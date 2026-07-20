Англия20 июля 2026, 22:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Тутеров продлил контракт с клубом АПЛ
Тимур Тутеров останется в «Сандерленде» еще на два года
20 июля 2026, 22:51 |
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Футбольный клуб «Сандерленд» сообщил, что Тимур Тутеров подписал новый контракт с клубом. Новая сделка рассчитана до лета 2028 года.
Левому вингеру 21 год, он воспитанник академии «Колоса», перебрался в «Сандерленд» три года назад. Вторую часть прошлого сезона Тутеров провел на правах аренды в «Эксетере».
Всего же в футбольном году 2025/26 он забил 12 голов и отдал два ассиста в 30 матчах.
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