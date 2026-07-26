Рома нашла клуб для Довбика, но у украинца есть сомнения по поводу перехода
Артем не уверен, что Болонья станет хорошим вариантом для продолжения карьеры
«Рома» ведет активные переговоры с «Болоньей» по поводу аргентинского нападающего Сантьяго Кастро, и украинский форвард Артем Довбик в этом вопросе также играет значительную роль.
Источник сообщает, что римляне предлагают за игрока «россоблу» 30 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Сам аргентинец также получит солидное повышение зарплаты. Переход Довбика в «Болонью» рассматривается как отдельный трансфер, однако в данном контексте он важен с точки зрения оптимизации состава и разгрузки зарплатной ведомости «Ромы». Футболист сборной Украины получает в Риме 5,5 млн евро за сезон.
По данным СМИ, в настоящее время рассматривается несколько вариантов для Артема, в том числе аренда с правом выкупа. В то же время сам Довбик пока сомневается, соглашаться ли на этот переход. Украинец взял длительную паузу на размышления и не спешит с ответом.
Secondo Filippo Biafora : l’uscita dell’attaccante favorirebbe l’ok dei Friedklin per l’acquisto di Castro.— Salvatore Ferrante (@Ferrante_Sal) July 26, 2026
Ieri, secondo le nostri fonti appunto, c’era ancora questo intoppo momentaneo, poiché Dovbyk fino a ieri sera non aveva ancora aperto alla possibilità del prestito con il… https://t.co/JFCbRi6qr1
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