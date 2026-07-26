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  4. Рома нашла клуб для Довбика, но у украинца есть сомнения по поводу перехода
Италия
26 июля 2026, 18:58 |
340
0

Рома нашла клуб для Довбика, но у украинца есть сомнения по поводу перехода

Артем не уверен, что Болонья станет хорошим вариантом для продолжения карьеры

26 июля 2026, 18:58 |
340
0
Рома нашла клуб для Довбика, но у украинца есть сомнения по поводу перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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«Рома» ведет активные переговоры с «Болоньей» по поводу аргентинского нападающего Сантьяго Кастро, и украинский форвард Артем Довбик в этом вопросе также играет значительную роль.

Источник сообщает, что римляне предлагают за игрока «россоблу» 30 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Сам аргентинец также получит солидное повышение зарплаты. Переход Довбика в «Болонью» рассматривается как отдельный трансфер, однако в данном контексте он важен с точки зрения оптимизации состава и разгрузки зарплатной ведомости «Ромы». Футболист сборной Украины получает в Риме 5,5 млн евро за сезон.

По данным СМИ, в настоящее время рассматривается несколько вариантов для Артема, в том числе аренда с правом выкупа. В то же время сам Довбик пока сомневается, соглашаться ли на этот переход. Украинец взял длительную паузу на размышления и не спешит с ответом.

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Артем Довбик Рома Рим Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Сантьяго Кастро
Андрей Плыгун Источник
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