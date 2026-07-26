Рома нашла клуб для Довбика, но у украинца есть сомнения по поводу перехода

«Рома» ведет активные переговоры с «Болоньей» по поводу аргентинского нападающего Сантьяго Кастро, и украинский форвард Артем Довбик в этом вопросе также играет значительную роль.

Источник сообщает, что римляне предлагают за игрока «россоблу» 30 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Сам аргентинец также получит солидное повышение зарплаты. Переход Довбика в «Болонью» рассматривается как отдельный трансфер, однако в данном контексте он важен с точки зрения оптимизации состава и разгрузки зарплатной ведомости «Ромы». Футболист сборной Украины получает в Риме 5,5 млн евро за сезон.

По данным СМИ, в настоящее время рассматривается несколько вариантов для Артема, в том числе аренда с правом выкупа. В то же время сам Довбик пока сомневается, соглашаться ли на этот переход. Украинец взял длительную паузу на размышления и не спешит с ответом.