Довбика решил купить культовый клуб Ла Лиги. Новый претендент
На украинца претендует «Валенсия»
Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть «Рому» уже в ходе нынешнего летнего трансферного окна.
По информации Il Messaggero, руководство римского клуба готово расстаться с нападающим, даже если для этого придется согласиться на финансовые потери по сравнению с суммой, потраченной на его приобретение.
Интерес к 28-летнему украинцу проявляют сразу несколько клубов. Среди претендентов называют испанские «Бетис» и «Валенсию», а также итальянские «Дженоа» и «Фиорентину».
В случае ухода Довбика приоритетной целью «Ромы» станет нападающий бельгийского «Брюгге» Николо Тресольди. В то же время договориться о трансфере будет непросто.
По данным источника, бельгийский клуб готов рассмотреть продажу футболиста, однако оценивает его в 40 миллионов евро. В «Роме» считают такую сумму завышенной и пока не намерены удовлетворять финансовые требования «Брюгге».
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