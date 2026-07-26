Довбика решил купить культовый клуб Ла Лиги. Новый претендент

Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть «Рому» уже в ходе нынешнего летнего трансферного окна.

По информации Il Messaggero, руководство римского клуба готово расстаться с нападающим, даже если для этого придется согласиться на финансовые потери по сравнению с суммой, потраченной на его приобретение.

Интерес к 28-летнему украинцу проявляют сразу несколько клубов. Среди претендентов называют испанские «Бетис» и «Валенсию», а также итальянские «Дженоа» и «Фиорентину».

В случае ухода Довбика приоритетной целью «Ромы» станет нападающий бельгийского «Брюгге» Николо Тресольди. В то же время договориться о трансфере будет непросто.

По данным источника, бельгийский клуб готов рассмотреть продажу футболиста, однако оценивает его в 40 миллионов евро. В «Роме» считают такую сумму завышенной и пока не намерены удовлетворять финансовые требования «Брюгге».