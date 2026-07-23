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  4. Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Италия
23 июля 2026, 06:32 |
1161
3

Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор

На украинца претендуют четыре клуба, сообщил Конур

23 июля 2026, 06:32 |
1161
3 Comments
Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.

По информации журналиста Экрема Конура, к борьбе за украинского нападающего присоединился испанский «Вильярреал». Сообщается, что сам футболист не возражает против смены клуба и готов покинуть римлян уже в этом трансферном окне.

Руководство «Ромы» активно работает над поиском варианта для полноценной продажи 29-летнего нападающего и ведет переговоры с посредниками, чтобы найти оптимальное решение.

Интерес к Довбику также проявляют другие клубы. «Фиорентина» уже сделала первое официальное предложение, «Дженоа» поддерживает контакт с представителями игрока, а в Испании, помимо «Вильярреала», за ситуацией внимательно следит «Бетис».

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы трансферы Ла Лиги Вильярреал Фиорентина Дженоа
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
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Було 2 вчора, сьогодні 4,завтра  6
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+1
Таке відчуття,що Артем залишиться в Ромі. Якщо обирати то йому краще їхати в Іспанію.
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+1
Артем! Дай Бог тобі зробити правильний вибір! Будь здоровий👍
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0
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