Рома получила официальное предложение по Довбику. Трудный выбор
На украинца претендуют четыре клуба, сообщил Конур
Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.
По информации журналиста Экрема Конура, к борьбе за украинского нападающего присоединился испанский «Вильярреал». Сообщается, что сам футболист не возражает против смены клуба и готов покинуть римлян уже в этом трансферном окне.
Руководство «Ромы» активно работает над поиском варианта для полноценной продажи 29-летнего нападающего и ведет переговоры с посредниками, чтобы найти оптимальное решение.
Интерес к Довбику также проявляют другие клубы. «Фиорентина» уже сделала первое официальное предложение, «Дженоа» поддерживает контакт с представителями игрока, а в Испании, помимо «Вильярреала», за ситуацией внимательно следит «Бетис».
🚨#ASRoma Villarreal are monitoring Artem Dovbyk.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 22, 2026
📌 The striker is ready to leave even if it means a capital loss, and his club have intensified contacts with intermediaries to secure a permanent move.
👀 He attracts interest from Betis.
🟣 Fiorentina have made an offer;… https://t.co/GxAK3jkycA pic.twitter.com/3cSdXeyvv4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цапли со счетом 3:2 одолели Чикаго Файр, за который 62 минут отыграл Роберт
Питер заявил, что боксер будет драться с Уайлдером, а не с Верховеном