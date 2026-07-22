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Италия
22 июля 2026, 06:02 |
884
3

Определилось будущее Артема Довбика

«Рома» намерена продать украинца за 20 миллионов евро

22 июля 2026, 06:02 |
884
3 Comments
Определилось будущее Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Рома» активно ищет варианты продажи украинского нападающего Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера Джана Пьеро Гасперини.

По информации испанских СМИ, римский клуб уже предложил 29-летнего форварда «Фиорентине» через уполномоченного посредника, однако положительного ответа пока не получил.

«Рома» стремится получить за украинца не менее 20 миллионов евро, чтобы покрыть остаточную амортизацию трансфера. Дополнительным препятствием является высокая зарплата футболиста, которая составляет около 3,5 миллиона евро «чистыми» за сезон.

Интерес к Довбику также проявлял амстердамский «Аякс», но нидерландский клуб не готов тратить такую сумму. Варианты из Саудовской Аравии не устраивают самого украинца, который хочет продолжить карьеру в одной из топ-5 европейских лиг и выступать в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Бетис» рассматривал возможность аренды нападающего с опцией выкупа за 15 миллионов евро, однако испанский клуб пока не сделал официального предложения.

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Артем Довбик трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Рома Рим трансферы Ла Лиги Джан Пьеро Гасперини Бетис
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
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Комментарии 3
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Ще пів року пройде і будуть пропонувати  10 млн.
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+3
Яке майбутнє? Стаття ні про що
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0
Я навпаки не бачу якогось визначення у кар'ері Довбика! Але у вас вже все визначено! 
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0
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