В трансферной эпопее Довбика произошел неожиданный поворот
«Трабзонспор» решил перехватить украинца у «Дженоа»
Турецкий «Трабзонспор» включился в борьбу за нападающего сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика.
По информации источника, клуб уже начал переговоры с римлянами о возможном переходе форварда. Турецкая сторона хочет опередить конкурентов и как можно быстрее заключить сделку.
В то же время Довбик также находится в поле зрения «Дженоа». Итальянский клуб ведет собственные переговоры по поводу украинского нападающего, однако «Трабзонспор» стремится перехватить инициативу и договориться о трансфере.
Напомним, Довбик перешёл в «Рому» летом 2024 года после результативного сезона в составе «Жироны». В составе итальянского клуба украинец не смог закрепиться в качестве основного нападающего команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q1 Лиги Европы
Коуч испанцев подколол своего визави