В трансферной эпопее Довбика произошел неожиданный поворот

Турецкий «Трабзонспор» включился в борьбу за нападающего сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с римлянами о возможном переходе форварда. Турецкая сторона хочет опередить конкурентов и как можно быстрее заключить сделку.

В то же время Довбик также находится в поле зрения «Дженоа». Итальянский клуб ведет собственные переговоры по поводу украинского нападающего, однако «Трабзонспор» стремится перехватить инициативу и договориться о трансфере.

Напомним, Довбик перешёл в «Рому» летом 2024 года после результативного сезона в составе «Жироны». В составе итальянского клуба украинец не смог закрепиться в качестве основного нападающего команды.