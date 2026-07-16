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  4. В трансферной эпопее Довбика произошел неожиданный поворот
Италия
16 июля 2026, 05:32 |
569
0

В трансферной эпопее Довбика произошел неожиданный поворот

«Трабзонспор» решил перехватить украинца у «Дженоа»

16 июля 2026, 05:32 |
569
0
В трансферной эпопее Довбика произошел неожиданный поворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Турецкий «Трабзонспор» включился в борьбу за нападающего сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с римлянами о возможном переходе форварда. Турецкая сторона хочет опередить конкурентов и как можно быстрее заключить сделку.

В то же время Довбик также находится в поле зрения «Дженоа». Итальянский клуб ведет собственные переговоры по поводу украинского нападающего, однако «Трабзонспор» стремится перехватить инициативу и договориться о трансфере.

Напомним, Довбик перешёл в «Рому» летом 2024 года после результативного сезона в составе «Жироны». В составе итальянского клуба украинец не смог закрепиться в качестве основного нападающего команды.

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Рома Рим Дженоа трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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