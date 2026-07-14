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  4. Довбик дал ответ Дженоа по поводу трансфера. Известны подробности
Италия
14 июля 2026, 07:02 |
354
0

Довбик дал ответ Дженоа по поводу трансфера. Известны подробности

Артем готов перейти в «Дженоа»

14 июля 2026, 07:02 |
354
0
Довбик дал ответ Дженоа по поводу трансфера. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянский «Дженоа» не отказывается от идеи подписать украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

Клуб из Генуи рассматривает 29-летнего форварда как одного из главных кандидатов на усиление атакующей линии. По информации итальянских СМИ, сам Довбик положительно настроен на переход и готов сменить команду в летнее трансферное окно.

Однако главным препятствием для завершения трансфера остается финансовая сторона вопроса. Зарплата Довбика слишком высока по меркам «Дженоа», поэтому клубам предстоит найти компромисс относительно условий соглашения.

Одним из возможных вариантов может стать аренда, при которой «Рома» будет частично компенсировать заработную плату нападающего.

Желание самого футболиста перейти в «Дженоа» может помочь и ускорить переговоры.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Дженоа
Дмитрий Олийченко Источник: Voce Giallorossa
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