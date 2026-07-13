Источник: титулованный европейский клуб приближается к трансферу Довбика

Амстердамский «Аякс» стал одним из главных претендентов на украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика, сообщает calciomercato.it.

По информации источника, уже вскоре титулованный нидерландский клуб может предпринять новую попытку подписать 29-летнего нападающего. Не исключено, что «Аякс» сделает предложение, которое будет близко к 23 млн евро, которые хочет получить за украинца «Рома».

Другим претендентом на Довбика называется «Дженоа». Отмечается, что главный тренер клуба из Генуи Даниэле Де Росси готов пойти на все, чтобы подписать Артема, с которым он недолгое время работал в «Роме».

Сообщалось, что «Аякс» выбирает между тремя игроками сборной Украины.