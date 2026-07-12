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Нидерланды
12 июля 2026, 09:57 | Обновлено 12 июля 2026, 09:59
1054
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Легендарный клуб выбирает между тремя игроками сборной Украины

«Аякс» следит за Ванатом, Довбиком и Пономаренко

12 июля 2026, 09:57 | Обновлено 12 июля 2026, 09:59
1054
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Легендарный клуб выбирает между тремя игроками сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
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Амстердамский «Аякс» хочет усилить свою линию атаки и интересуется сразу тремя форвардами сборной Украины.

Ранее сообщалось, что нидерландский гранд является одним из претендентов на подписание нападающего «Ромы» Артема Довбика. Но, по информации Football Transfers, «Аякс» также интересуется Владиславом Ванатом из «Жироны» и Матвеем Пономаренко из киевского «Динамо».

Источник отмечает, что амстердамский клуб из-за проблем в линии атаки хочет подписать сразу двух форвардов в летнее трансферное окно. Кроме украинцев, нидерландский гранд также рассматривает кандидатуру уругвайца Федерико Виньяса из мексиканского «Леона».

Ранее стали известны условия трансфера Довбика в «Аякс».

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чемпионат Нидерландов по футболу Аякс трансферы Владислав Ванат Артем Довбик Матвей Пономаренко
Антон Романенко Источник: Footballtransfer
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Їм Зінченка було мало? Ванат і Довбик довго лікувалися, є ймовірність рецидивів.
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