Легендарный клуб выбирает между тремя игроками сборной Украины

Амстердамский «Аякс» хочет усилить свою линию атаки и интересуется сразу тремя форвардами сборной Украины.

Ранее сообщалось, что нидерландский гранд является одним из претендентов на подписание нападающего «Ромы» Артема Довбика. Но, по информации Football Transfers, «Аякс» также интересуется Владиславом Ванатом из «Жироны» и Матвеем Пономаренко из киевского «Динамо».

Источник отмечает, что амстердамский клуб из-за проблем в линии атаки хочет подписать сразу двух форвардов в летнее трансферное окно. Кроме украинцев, нидерландский гранд также рассматривает кандидатуру уругвайца Федерико Виньяса из мексиканского «Леона».

Ранее стали известны условия трансфера Довбика в «Аякс».