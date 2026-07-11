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Италия
11 июля 2026, 11:12 | Обновлено 11 июля 2026, 11:13
830
0

Названы условия для трансфера. Аякс хочет подписать звезду сборной Украины

Амстердамский клуб заинтересован в переходе Артема Довбика

11 июля 2026, 11:12 | Обновлено 11 июля 2026, 11:13
830
0
Названы условия для трансфера. Аякс хочет подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Амстердамский «Аякс» по рекомендации своего главного тренера Мичела стал одним из претендентов на украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает в Twitter журналист Флавио Мария Тассотти.

Однако, как отмечает инсайдер, для перехода 29-летнего нападающего в состав нидерландского гранда есть два препятствия: высокая зарплата игрока и его возраст, из-за которого его будет сложно перепродать в будущем.

Поэтому подписание «Аяксом» украинского форварда будет возможно только при двух условиях – если «Рома» согласится пойти на уступки и отдаст Артема в аренду, покрыв часть его зарплаты.

Ранее итальянский инсайдер Маттео Моретто заявил, что Довбик не готов к переходу в «Дженоа» и ждет других предложений.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим трансферы трансферы Серии A Аякс Артем Довбик
Антон Романенко Источник: Forza Roma
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