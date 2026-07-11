Названы условия для трансфера. Аякс хочет подписать звезду сборной Украины

Амстердамский «Аякс» по рекомендации своего главного тренера Мичела стал одним из претендентов на украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает в Twitter журналист Флавио Мария Тассотти.

Однако, как отмечает инсайдер, для перехода 29-летнего нападающего в состав нидерландского гранда есть два препятствия: высокая зарплата игрока и его возраст, из-за которого его будет сложно перепродать в будущем.

Поэтому подписание «Аяксом» украинского форварда будет возможно только при двух условиях – если «Рома» согласится пойти на уступки и отдаст Артема в аренду, покрыв часть его зарплаты.

Ранее итальянский инсайдер Маттео Моретто заявил, что Довбик не готов к переходу в «Дженоа» и ждет других предложений.