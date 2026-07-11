Итальянский инсайдер: «Довбик ждет других предложений»

Известный итальянский инсайдер Маттео Моретто поделился информацией об интересе со стороны «Дженоа» к украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.

«В последние дни «Дженоа» интересовалась Обамеянгом, но сейчас этот вариант несколько приостановлен, поскольку Обамеянг также получает другие предложения, которые очень значительны в финансовом плане.

«Дженоа» ищет нападающего, мечта клуба – Довбик, но по ряду причин это непростой шаг для «Дженоа», как в финансовом плане, так и с точки зрения готовности к переходу самого игрока, который, похоже, сейчас тоже ждет других предложений», – сказал Моретто в эфире YouTube-канала своего коллеги Фабрицио Романо.

Сообщалось, что известный тренер настаивает на подписании Довбика.