Итальянский инсайдер: «Довбик ждет других предложений»
Маттео Моретто высказался по поводу будущего форварда сборной Украины
Известный итальянский инсайдер Маттео Моретто поделился информацией об интересе со стороны «Дженоа» к украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.
«В последние дни «Дженоа» интересовалась Обамеянгом, но сейчас этот вариант несколько приостановлен, поскольку Обамеянг также получает другие предложения, которые очень значительны в финансовом плане.
«Дженоа» ищет нападающего, мечта клуба – Довбик, но по ряду причин это непростой шаг для «Дженоа», как в финансовом плане, так и с точки зрения готовности к переходу самого игрока, который, похоже, сейчас тоже ждет других предложений», – сказал Моретто в эфире YouTube-канала своего коллеги Фабрицио Романо.
Сообщалось, что известный тренер настаивает на подписании Довбика.
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