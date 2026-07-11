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Италия
11 июля 2026, 10:21 | Обновлено 11 июля 2026, 11:07
388
0

Итальянский инсайдер: «Довбик ждет других предложений»

Маттео Моретто высказался по поводу будущего форварда сборной Украины

11 июля 2026, 10:21 | Обновлено 11 июля 2026, 11:07
388
0
Итальянский инсайдер: «Довбик ждет других предложений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Известный итальянский инсайдер Маттео Моретто поделился информацией об интересе со стороны «Дженоа» к украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.

«В последние дни «Дженоа» интересовалась Обамеянгом, но сейчас этот вариант несколько приостановлен, поскольку Обамеянг также получает другие предложения, которые очень значительны в финансовом плане.

«Дженоа» ищет нападающего, мечта клуба – Довбик, но по ряду причин это непростой шаг для «Дженоа», как в финансовом плане, так и с точки зрения готовности к переходу самого игрока, который, похоже, сейчас тоже ждет других предложений», – сказал Моретто в эфире YouTube-канала своего коллеги Фабрицио Романо.

Сообщалось, что известный тренер настаивает на подписании Довбика.

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чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома Рим Маттео Моретто Дженоа Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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