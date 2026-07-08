Будет предложение. Известный тренер настаивает на подписании украинца

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси настаивает на том, чтобы его клуб подписал украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

По информации источника, между Де Росси и Довбиком сложились отличные отношения ещё во времена работы первого в «Роме». Тренер «Дженоа» возлагает большие надежды на украинца и добивается его подписания.

Отмечается, что клуб из Генуи готов взять Артема в аренду с правом выкупа контракта игрока. Однако «Рома» хотела бы получить более выгодное с финансовой точки зрения решение. Интерес к нападающему также проявляют из Турции, но «Дженоа» пока что является самой настойчивой в вопросе подписания украинца.

Сообщалось, что Довбик принял важное решение относительно своего будущего.