Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет предложение. Известный тренер настаивает на подписании украинца
Италия
08 июля 2026, 23:43 |
490
0

Будет предложение. Известный тренер настаивает на подписании украинца

Даниэле Де Росси очень хочет видеть в Дженоа Артема Довбика

08 июля 2026, 23:43 |
490
0
Будет предложение. Известный тренер настаивает на подписании украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси настаивает на том, чтобы его клуб подписал украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

По информации источника, между Де Росси и Довбиком сложились отличные отношения ещё во времена работы первого в «Роме». Тренер «Дженоа» возлагает большие надежды на украинца и добивается его подписания.

Отмечается, что клуб из Генуи готов взять Артема в аренду с правом выкупа контракта игрока. Однако «Рома» хотела бы получить более выгодное с финансовой точки зрения решение. Интерес к нападающему также проявляют из Турции, но «Дженоа» пока что является самой настойчивой в вопросе подписания украинца.

Сообщалось, что Довбик принял важное решение относительно своего будущего.

По теме:
Были достигнуты все условия. Известно, почему сорвался трансфер Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил хавбека в Баварию
ОФИЦИАЛЬНО. Интер усилился вратарем, забивавшим в Лиге чемпионов
Рома Рим Дженоа трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Даниэле Де Росси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Футбол | 08 июля 2026, 22:54 11
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии

Команда Дмитрия Михайленко не смогла выйти в финал юниорского чемпионата Европы

Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Бокс | 08 июля 2026, 10:34 0
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие

Функционер рассказал, при каких обстоятельствах бой Джошуа – Фьюри состоится в Великобритании

Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Бокс | 08.07.2026, 02:58
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
Футбол | 08.07.2026, 23:21
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 08.07.2026, 07:00
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
07.07.2026, 01:44 2
Футбол
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 48
Теннис
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
07.07.2026, 00:48 7
Футбол
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 8
Бокс
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 32
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем