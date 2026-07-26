Два гола за две минуты. Куликов-Белка обыграл Металлист

В воскресенье, 26 июля, в Куликове состоялся заключительный поединок игровой программы 1-го тура Первой лиги. ФК «Куликов-Белка» встретился с харьковским «Металлистом».

Гости могли забивать уже на первых минутах. Однако Даниил Приходько не смог реализовать свой момент.

«Куликов-Белка» ответил не менее остро. На 13-й минуте Виталий Патуляк пробил в штангу.

И все же счет открыл «Металлист». После розыгрыша углового на 60-й минуте Приходько переправил мяч в сетку.

Хозяева поля отыгрались на 71-й минуте. Дмитрий Галадей прорвался в свободную зону и сравнял счет. А уже через минуту Сергей Копыл вывел ФК «Куликов-Белка» вперед.

Первая лига. 1-й тур. Куликов, стадион «Арена Куликов». 26 июля

«Куликов-Белка» (Куликов) – «Металлист» (Харьков) – 2:1

Голы: Галадей, 71, Копыл, 72 – Приходько, 60

Видеозапись матча