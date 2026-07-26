Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два гола за две минуты. Куликов-Белка обыграл Металлист
Первая лига
Куликов-Белка
26.07.2026 16:00 – FT 2 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 июля 2026, 18:09 |
607
4

Два гола за две минуты. Куликов-Белка обыграл Металлист

Поединок «Куликов-Белка» – «Металлист» завершился со счетом 2:1

26 июля 2026, 18:09 |
607
4 Comments
Два гола за две минуты. Куликов-Белка обыграл Металлист
ФК Куликов-Белка
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье, 26 июля, в Куликове состоялся заключительный поединок игровой программы 1-го тура Первой лиги. ФК «Куликов-Белка» встретился с харьковским «Металлистом».

Гости могли забивать уже на первых минутах. Однако Даниил Приходько не смог реализовать свой момент.

«Куликов-Белка» ответил не менее остро. На 13-й минуте Виталий Патуляк пробил в штангу.

И все же счет открыл «Металлист». После розыгрыша углового на 60-й минуте Приходько переправил мяч в сетку.

Хозяева поля отыгрались на 71-й минуте. Дмитрий Галадей прорвался в свободную зону и сравнял счет. А уже через минуту Сергей Копыл вывел ФК «Куликов-Белка» вперед.

Первая лига. 1-й тур. Куликов, стадион «Арена Куликов». 26 июля

«Куликов-Белка» (Куликов) – «Металлист» (Харьков) – 2:1

Голы: Галадей, 71, Копыл, 72 – Приходько, 60

Видеозапись матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Копил (Куликов-Белка).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Галадей (Куликов-Белка).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Приходько (Металлист).
По теме:
Денис АНТЮХ: «Можно было и не дожить до конца сборов»
Полузащитник Шахтера может перейти в Зарю
БАЕНКО: «Мы не строим золотую клетку. Если есть спрос – отпускаем игроков»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Куликов-Белка Металлист Харьков Даниил Приходько Дмитрий Галадей
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Бокс | 25 июля 2026, 19:40 18
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа

Хижняк провел второй бой на профессиональном ринге

Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Футбол | 26 июля 2026, 11:44 26
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине

Ореч отказался переходить в столичный клуб

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 26.07.2026, 01:00
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч отбора ЛК Копенгаген – Полесье
Футбол | 26.07.2026, 16:31
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч отбора ЛК Копенгаген – Полесье
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч отбора ЛК Копенгаген – Полесье
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Бокс | 26.07.2026, 11:07
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ответить
0
Хорьков во вторую лигу, а лучше в любители...
Ответить
0
Белка сгрызла лист металла  🐿️  
Ответить
0
Повна відсутність бажання грати у футбол у металіста. Знайдіть тренера який заставить їх грати, а не пишатись своїми минулими заслугами.
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 7
Бокс
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 37
Футбол
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 27
Другие виды
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
25.07.2026, 09:57 11
Футбол
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 14
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 8
Футбол
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем