Два гола за две минуты. Куликов-Белка обыграл Металлист
Поединок «Куликов-Белка» – «Металлист» завершился со счетом 2:1
В воскресенье, 26 июля, в Куликове состоялся заключительный поединок игровой программы 1-го тура Первой лиги. ФК «Куликов-Белка» встретился с харьковским «Металлистом».
Гости могли забивать уже на первых минутах. Однако Даниил Приходько не смог реализовать свой момент.
«Куликов-Белка» ответил не менее остро. На 13-й минуте Виталий Патуляк пробил в штангу.
И все же счет открыл «Металлист». После розыгрыша углового на 60-й минуте Приходько переправил мяч в сетку.
Хозяева поля отыгрались на 71-й минуте. Дмитрий Галадей прорвался в свободную зону и сравнял счет. А уже через минуту Сергей Копыл вывел ФК «Куликов-Белка» вперед.
Первая лига. 1-й тур. Куликов, стадион «Арена Куликов». 26 июля
«Куликов-Белка» (Куликов) – «Металлист» (Харьков) – 2:1
Голы: Галадей, 71, Копыл, 72 – Приходько, 60
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